Stadtlauf am Sonntag: - Innenstadt gesperrt

Am kommenden Sonntag, 15. Juli, findet im Innenstadtbereich zum 32. Mal der Aalener Stadtlauf statt. Start und Ziel ist dieses Jahr in der Bahnhofstraße / Sparkassenplatz, die Laufstrecke führt über den Sparkassenplatz, Östlicher Stadtgraben, Südlicher Stadtgraben, Marktplatz, Gmünder Straße, Westlicher und Nördlicher Stadtgraben zurück zur Bahnhofstraße.

Alle von der Laufstrecke betroffenen Straßen müssen deshalb von circa 9 bis circa 15 Uhr gesperrt werden.

Die Bushaltestellen am Gmünder Torplatz und am Sparkassenplatz werden von den Busunternehmen nicht angefahren, Ersatzhaltestellen befinden sich am ZOB.