Stadtjugendring: Unterstützen keine einzelnen OB-Kandidaten

Zu unserem Artikel „Sechs Männer, eine Frau, ein Amt“, in dem wir die Aalener OB-Kandidaten vorstellen, hat sich der Stadtjugendring zu Wort gemeldet. Der Kandidat Albert Seitzer hatte im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ gesagt, er sehe sich nur als „Übergangs-OB“ und würde seinen Posten im Falle einer Wahl gerne an Sarah Sperfeldt vom Stadtjugendring übergeben.

„Wir als Stadtjugendring Aalen e.V. und insbesondere unsere Vorstandsmitglieder unterstützen keine einzelnen Kandidaturen bei der OB-Wahl in Aalen“, heißt es in der Stellungnahmne des Stadtjugendrings.

„Wir möchten allen Kandidatinnen und Kandidaten gleichermaßen eine Plattform bieten, sich den Mitgliedsorganisationen und vor allem den Jugendlichen in Aalen zu präsentieren. Wir handeln hierbei parteipolitisch neutral und möchten mit allen Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch kommen, um die Wünsche der Vereine und Jugendorganisationen aus Aalen zu platzieren. Im Juni wird es voraussichtlich online eine Veranstaltung zur OB-Wahl geben, in der auch die Visionen und Ideen der einzelnen Bewerber und Bewerberinnen für Aalen präsentiert werden können“, schreibt Sarah Sperfeldt in ihrer Stellungnahme abschließend.