Stadtgarten-Quartier soll Aalen verändern

Die Bauarbeiten am Quartier am Stadtgarten haben am Donnerstag Fahrt aufgenommen. Bereits am Mittwochabend fiel der Startschuss für den Verkauf der Wohnungen in der Aalener Innenstadt (wir berichteten). In der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) sollen künftig zentrale und barrierefreie Wohnungen entstehen.

Die rund 60 Wohneinheiten werden unterschiedlich groß sein: Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnungen sowie größere Familien- und Penthousewohnungen sollen den steigenden Wohnbedarf in Aalen decken. „Wir haben aktuell mehr Einwohner als vor einem vorhergesagt“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Bundesweit gebe es einen Wohnungsmangel. Doch in Aalen sei die Lage etwas brenzliger – nicht zuletzt durch die steigende Zahl der Studenten. „Daher ist es Zeit, dass das eine oder andere Gebäude aus der Innenstadt verschwindet.“

Bislang seien aber noch keine der Quartier-Wohnungen verkauft, sagte der Geschäftsführer der Essinger Wohnbau, Lars Fischer. „Wir erwarten einen sehr zügigen Abverkauf.“ Er ist zuversichtlich, dass die knapp 60 Wohnungen weit vor der Fertigstellung im Sommer 2018 verkauft sind. Erfahrungen habe man mit dem City-Quartier Ploucquet in Heidenheim gesammelt. „Auch hier waren alle Wohnungen vor Bauabschluss verkauft“, sagte Horst Enßlin, Geschäftsführer der Essinger Wohnbau. Zudem habe sich gezeigt, dass 54 Prozent der Käufer in das Objekt selber einziehen. Der Rest würde für später vorsorgen oder vermieten. „Wir erwarten einen Quadratmeter-Mietpreis zwischen 8,50 und 9,50 Euro.“ Das sind durchschnittlich 50 Cent mehr als in Heidenheim. Doch die Essinger Wohnbau sowie die Wohnungsbau Aalen schätzen die Marktlage als gefragter ein.

Laut Rentschler sei es „die letzte Möglichkeit in der nördlichen Innenstadt zu investieren.“ Ein Gebiet, das vor knapp 15 Jahren noch sehr unattraktiv war, zeige mit dem Quartier ein ganz anderes Stadtbild. „Jetzt bekommt der ZOB auch endlich seine endgültige Form und Verkehrsführung.“ Da passe es gut, dass der Aalener Bahnhof in der Zukunft zum Hauptbahnhof aufsteigt.