Stadtfeste und kulturelle Veranstaltungen fallen aus

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen müssen bis Anfang Juli in Aalen und den Teilorten geplante Kulturveranstaltungen und Feste abgesagt werden. Das hat die Stadt Aalen am Mittwoch mitgeteilt.

Aufgrund der Pandemielage müssen die bereits im Hintergrund gestarteten Vorbereitungen für alle Veranstaltungen bis auf Weiteres zurückgestellt werden.

Die Stadt will jedoch schnell und flexibel reagieren, um sobald es die Infektionslage zulassen sollte, die Vorbereitungen fortzuführen. „Große Festveranstaltungen benötigen jedoch einen enormen Vorlauf für die Durchführung“, erläutert Roland Schurig, Leiter des Kulturamts der Stadt Aalen.

In Abstimmung mit den Ortschaftsverwaltungen, dem Stadtverband für Sport und Kultur Wasseralfingen, Veranstaltern und mitwirkenden Vereinen habe man sich aber nun für eine Absage aller Veranstaltungen bis Anfang Juli abgestimmt. Davon betroffen sind leider auch Traditionsfeste, wie die Bärentage in Unterkochen, die Wasseralfinger Festtage mit Kinderfest, das Wasseralfinger Schlossfest alle für den Juni geplant und auch das Internationale Festival Anfang Juli muss abgesagt werden. Gleiches gilt für das Kinderfest in Ebnat und das Dorffest in Fachsenfeld die ebenfalls für Juli geplant waren.

Man stehe aber parat, um möglicherweise in kleinerem Format Ersatzveranstaltungen anzubieten, falls es die Infektionslage zulasse und das Bundesinfektionsschutzgesetz möglicherweise Spielräume für Open-Air-Veranstaltungen einräume. „Wir würden dann diese Chance nutzen, auch unter Auflagen, um Alternativformate anzubieten oder die Veranstaltungen nachzuholen“, so OB Thilo Rentschler laut Pressemeldung.

Für Reichsstädter Tage noch zu früh

Zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch zu früh, um eine Entscheidung für das Reichsstädter Tage-Festwochenende am zweiten Septemberwochenende zu treffen, betont der OB. „Ich bin jedoch optimistisch und hoffe angesichts der nun Fahrt aufnehmenden Impfkampagne des Landes auf eine deutliche Entspannung bis zu den Sommerferien“. Die Entscheidung soll gemeinsam mit den Vereinen Mitte Mai fallen.

Als kleinen Trost plant die Stadt auch in diesem Jahr wieder die im vergangenen Jahr gestartete Veranstaltungsreihe „Musik vom Rathausdach“ durchzuführen. Für die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wird dabei gesorgt.