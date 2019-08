Stadtführung in Aalen: Die kleine Emily und die kleine Maus

Rund 25 Menschen haben sich bei strahlendem Sonnenschein vor dem alten Rathaus versammelt, um an dem neuen Stadtführungsangebot „Aalens Gassen – Aalens Dächer“ teilzunehmen. Stadtführer Hans Dietrich ist überrascht: „So einen Ansturm gab es zuletzt an Ostern“, sagt er. Seine Sorge, alleine durch Aalens Gassen schlendern zu müssen, blieb unbegründet. Die Teilnehmer kommen aus Hamburg, Berlin, Weimar – aber auch aus Aalen. Die 90-minütige Reise beginnt am Marktbrunnen.

Der Brunnen plätschert vor sich hin, die Gäste vor den Cafés in der Fußgängerzone sitzen genüsslich vor Eis und kühlen Getränken und unterhalten sich. Dicht drängen sich die Teilnehmer der Stadtführung um Hans Dietrich, der mit lauter Stimme gegen die Geräuschkulisse ankämpft. Er erzählt vom „berühmten Spion von Aalen“ und von „Everybody‘s Darling“ – dem früheren Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle. Ihm hätten die Aalener so einiges zu verdanken, zum Beispiel das Stadttheater. „Lange Zeit galt unser Theater als kleinstes Theater Deutschlands“, erklärt Dietrich.

Verantwortlich fürs Bergwerk:der „geniale Pfeifle“

Weiter geht’s in den Innenhof des alten Rathauses „ein Stück Stadtmauer betrachten.“ Weitere Themen: Der „schreckliche Stadtbrand“ 1634, bei dem 60 Prozent von Aalen samt Stadtarchiv niederbrannte, die Grenzanlage, die seit 2009 Weltkulturerbe ist und nochmals der „geniale Pfeifle“ der dafür verantwortlich ist, dass das Bergwerk geöffnet wurde und Besucher in Aalen die Möglichkeit haben, die „superreine Luft“ zu schnuppern.

Über den Gmünder Torplatz geht’s weiter zur Stadtkirche. Nach fast einer Stunde Führung lassen sich die Teilnehmer dankbar auf den dunklen Kirchenbänken nieder und lauschen der folgenschweren Geschichte des eingestürzten Kirchturms, der vor zirka 250 Jahren in die damalige Lateinschule – das heutige Altstadtcafé „Rambazamba“ – krachte.

Nächster Halt ist vor dem „schönsten Haus Aalens“, dem Goldenen Lamm. Dietrich macht seine Teilnehmer auf geschnitzte Figuren am Haus aufmerksam, die ihm selbst erst als Stadtführer aufgefallen seien. Direkt gegenüber „deutsche Wertarbeit“, das bunte Karussell, dass sich seit 40 Jahren dreht, „sofern die Eltern es schieben“, so Dietrich. Zum früheren Aalen hat Hans Dietrich noch ein Zitat des Berliner Bürgermeisters Klaus Wowereit parat: „Arm, aber sexy“.

Der letzte Halt dann vor dem gerade leer stehenden Kubus, wo Stadtführer Dietrich nicht umhinkommt, von der jüngsten, tragischen Geschichte zu erzählen: dem Brand des erst ein Jahr alten Gebäudes.

Richtung Süden„ein bisschen zu grau“

Zum Schluss noch das Highlight: Ein Blick vom Dach des Rathauses. Auch der achtjährigen Emily Cic, das einzige Kind der Runde, gefällt es auf dem Dach. Zumindest ein Teil des Ausblicks – der Teil Richtung Arbeitsamt und Landratsamt ist ihr „ein bisschen zu grau.“ Sie hat auch noch eine geheime Info für alle Aalener, die sie bei der Stadtführung heute nicht gehört hat. Am Reichstädter Brunnen ist nämlich etwas, was nie jemand bemerkt, niemand außer Emily. „Da ist eine kleine Maus“, sagt sie. Eine kleine Maus, die in den bronzenen Brunnenring integriert ist. Ihr Hinweis an alle Suchenden: Sie sitzt in einem kleinen Quadrat.