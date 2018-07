Stadtführer zeigt Aalen in alten Bildern

Mit Stadtführer Kurt Seifert erleben Gäste am Samstag, 29. Mai eine Reise in alte Zeiten. Ab 14.30 Uhr können Interessierte an der Fürhung durch Aalen teilnehmen.

Unter dem Motto „Aalen in alten Bildern“ gibt es am Samstag ein Sonderthema bei den Stadtführungen des Touristik-Service Aalen. Kurt Seifert entführt die Gäste ins Jahr 1908. Die Teilnehmer genießen eine schöne Reise in die “gute, alte Zeit” mit dem Vergleich zum modernen Aalen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Brunnen mit Kaiser Joseph I. beim Touristik-Service, Marktplatz. Gäste und Einheimische sind herzlich willkommen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Kosten betragen pro Person vier Euro.