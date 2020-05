Stadtbibliothek Aalen wieder geöffnet

Seit vergangenem Donnerstag ist die Stadtbibliothek Aalen wieder für den Ausleihbetrieb geöffnet. Die Stadtbibliothek startet mit geänderten Öffnungszeiten am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 12 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Trotz gelockerter Corona-Einschränkungen ist derzeit ein längerer Aufenthalt zur Lektüre oder für Studien noch nicht möglich. Ebenso stehen die Internet-Recherche-Plätze und der Kopierer nicht zur Verfügung. Es wird um Verständnis gebeten.

Um den Begegnungsverkehr zu vermeiden und den Mindestabstand von 1,5 Meter gewährleisten zu können, sind Eingang und Ausgang zu den Bibliotheksräumen getrennt zugänglich und entsprechend ausgeschildert. Der Zugang zur Bibliothek erfolgt über das Treppenhaus oder die Aufzüge im Foyer des Torhauses durch den Nebeneingang der Kinderbibliothek im 2. Stock. Über den regulären Haupteingang kann die Bibliothek verlassen werden. Die Besucher werden gebeten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Medienrückgabe erfolgt bis auf weiteres über den Einwurf links neben dem Haupteingang. Ab Mittwoch, 6. Mai, öffnen auch die Büchereien in Unterkochen und Wasseralfingen wieder. In Unterkochen gelten die gewohnten Öffnungszeiten. Die Stadtbücherei Wasseralfingen hat am Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Öffnung am Dienstag von 10 bis 12 Uhr entfällt dort zunächst.