Stadt will sozialen Wohnungsbau ankurbeln

Rund eine halbe Million Euro im Jahr will die Stadt in den nächsten zehn Jahren in die Hand nehmen, um eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu erreichen. Profitieren sollen davon sowohl Mieter mit kleinem als auch solche mit einem etwas besser gefüllten Geldbeutel.

Mit einem eigens entwickelten „Aalener Programm“ sollen 220 bis 240 Wohneinheiten pro Jahr geschaffen werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung grundsätzlich grünes Licht für das weitere Vorgehen gegeben. Erste konkrete Beschlüsse für das „Aalener Modell“ sollen bereits in der Oktober-Sitzung fallen.

Das „Aalener Modell“ hat eine Arbeitsgruppe des Gemeinderates zusammen mit der Aalener Wohnungsbau erarbeitet. Die Ergebnisse präsentierte Stadträtin Ursula Barth (CDU). Eine erste Erkenntnis sei gewesen, sagte sie, dass die städtische Wohnungsbau allein überfordert wäre. Deshalb müsse man auch andere Bauträger wie die Essinger Wohnbau und die Kreisbau mit ins Boot nehmen, aber auch private Investoren. Und: Man müsse finanzielle Anreize setzen und ein Bündel von Maßnahmen ergreifen.

Die Arbeitsgruppe schlug daher vor, Grundstücke verbilligt anzubieten. Die Kosten dafür schätzte der Geschäftsführer der Wohnungsbau, Robert Ihl, auf 150000 Euro im Jahr. Weiter solle die Stadt vier Jahre lang auf die Dividendenausschüttung der Wohnungsbau verzichten. Dies brächte 172000 Euro jährlich in den Topf. Und schließlich soll das Wohnungsbauunternehmen auf zehn Jahre Belegungsrechte für Wohnungen erwerben, um so Beziehern mittlerer Einkommen günstige Wohnungen anbieten zu können. Hier kalkuliert Ihl mit jährlichen Kosten von 240000 Euro.

OB Rentschler hatte einleitend unterstrichen, wegen der großen Nachfrage müsse die Stadt mehr Wohnraum anbieten. Handlungsbedarf bestehe jedoch nicht nur wegen der wieder positiven Bevölkerungsprognose und wegen der absehbaren Notwendigkeit, Flüchtlinge unterzubringen. Aalen wolle schließlich auch Studenten ermuntern, in der Stadt ihren ersten Wohnsitz zu nehmen. Claudia Seiler (SPD) kritisierte heftig, dass mit dem Union-Gelände mitten in der Stadt seit Jahrzehnten ein Areal direkt am Kocher brachliegt. (tu)