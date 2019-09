Stadt will altes Dampfkesselhaus unnbedingt erhalten

Die Stadtverwaltung Aalen möchte das aus der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts stammende, industriehistorische Dampfkesselgebäude der ehemaligen Union-Werke erhalten. Das hat sie jetzt in einer Stellungnahme im Nachgang zur Kreistagssitzung vom Dienstag unterstrichen.

Für den Erhalt sprächen aus städtischer Sicht viele Faktoren. Zentral sei, dass zwischen der Kocherbrücke an der Burgstallstraße und dem geplanten Neubau des Landratsamts Natur, Kultur und Industriegeschichte quasi mitten in der Stadt aufeinandertreffen würden. Das Dampfkesselgebäude symbolisiere die Industriegeschichte und den damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung Aalens am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts infolge der Erschließung durch die Eisenbahn.

Das einmütig zum Wettbewerbssieger für das Quartier Aalen-Süd erkorene Büro Hirner und Riehl habe, so die Stadt weiter, im städtebaulichen Konzept eindeutig Erinnerungsorte als Zeugen der früheren Nutzung des Areals genannt: das Bahnwärterhäuschen an der Burgstallstraße sowie eben jenes, nur 200 Meter entfernte Dampfkesselgebäude der Union-Werke. Das Landratsamt sei 2018 in seiner Dokumentation zum Union-Gelände zunächst ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, ein Erhalt des Kesselhauses sei denkbar und wünschenswert.

Alt und Neu sind erwünscht

„Der Erhalt ist eine Chance für die Stadtentwicklung“, erklärt die Leiterin des Stadtplanungsamts, Ingrid Stoll-Haderer. Ähnliche Beispiele fänden sich am nördlichen Innenstadtrand (Altes Postamt), auf dem Stadtoval (Kulturbahnhof und Lokschuppen) oder mit den Villen Seifferer am Stadtgarten und Stützel in der Ulmer Straße.

„Einen komplett neuen Stadtraum ohne Zeitzeugen wie das Dampfkesselhaus und das Eisenbahnwärterhäuschen zu gestalten, widerspricht auch den Vorgaben der Städtebauförderung, wie sie für Sanierungsgebiete wie dem Areal Stadtmitte/Wilhelm-Merz-Straße gültig sind“, ergänzt Stoll-Haderer.

Sanierungsmittel sind laut Stadt sowohl für den Grunderwerb wie auch für Maßnahmen am Gebäude zu beantragen. Bis zu 60 Prozent der förderfähigen Ausgaben könnten als Fördermittel bereitgestellt werden. Eine Kombination aus Alt und Neu sei dabei ausdrücklich erwünscht.

Rudi Kaufmann, der Leiter des Amts für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität, weist auf die Erlebbarkeit dieses industriehistorischen Kleinods hin. „Durch den Kocherrad- und Fußweg sowie die starke Frequentierung des anderen Kocherufers infolge des Neubaus des Landratsamts wird der Raum um das Dampfkesselhaus zugänglich – da wäre es eine logische Konsequenz, das historische Gebäude sinnvoll miteinzubeziehen“, sagt er.

Beide Planer entwickeln bereits Nutzungsideen: Vorstellbar seien eine Einbeziehung in touristische Stadtführungen zum Beispiel zum industriekulturellen Erbe, in kulturelle Veranstaltungen und auf jeden Fall die Darstellung dieses speziellen Gebäudetyps, der in dieser Ausprägung einmalig im Aalener Stadtgebiet sein dürfte.

Das Gelände liegt bereits seit mehr als 30 Jahren brach. Die Bagger haben aber ganze Arbeit geleistet. Die meisten Gebäude sind bereits abgerissen. So sieht es jetzt dort aus.