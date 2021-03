Stadt weist BUND-Kritik zurück

Die Stadt hat auf die Vorwürfe des BUND in Aalen reagiert, an der Schättere-Trasse oberhalb des Birkhofs sei radikal und rücksichtslos abgeholzt und dabei auch eine seltene Rsenart schwer beschädigt worden. In einer Stellungnahme wiest die Stadt die heftige Kritik (wir haben in unserer gedruckten Ausgabe vom Freitag darüber berichtet) zurück.

Bei dem Eingriff, so die Stadt, handle es sich um eine landschaftspflegerische Maßnahme, die der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Ostalbkreis in Auftrag gegeben habe. Die Pflegearbeiten seien mit dem Landratsamt als unteren Naturschutzbehörde und mit der Stadt abgestimmt gewesen, da es sich um eine städtischer Fläche handle.

Die Schättere-Trasse, so heißt es in der Stellungnahme weiter, verbinde neben umfangreichen Heckenflächen in immer kleiner werdenden Restflächen auch noch wenige ortstypische Magerrasenflächen, die – wie Wacholderheide – für die Alblandschaft charakteristisch sind. Diese Magerrasen seien sehr artenreich mit einem besonderen Blütenbestand und böten Raum für Eidechsen und Reptilien. Diese Pflegemaßnahmen, so die Stadt, müssten regelmäßig durchgeführt werden, da sonst die Magerrasen verschwinden würden und so ihre reiche Arten- und Vegetationsvielfalt durch zu starke Gehölze und Heckenbewuchs verdrängt werden würde.

Die städtischen Flächen liegen laut Stadt am Rande des FFH-Gebiets, einer besonderen Schutzzone für Natur und Arten. Alle hier tätigen Akteure, ob LEV, Naturschutzbehörde oder Stadt, hätten ganz gewiss nicht die Absicht, hier rücksichtslos in Landschaft und Natur einzugreifen, sondern seien ganz im Gegenteil bemüht, den ortstypischen Bewuchs und seine Artenvielfalt zu erhalten. Dafür würden sie eine nachhaltige und fachlich fundierte Landschaftspflege betreiben. Zusammen mit dem LEV habe die Stadt in der Vergangenheit ähnliche Schutz- und Pflegemaßnahmen auch an anderer Stelle vorgenommen.