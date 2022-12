Stadt unterstützt den Kocherladen

Weitere Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten gibt es unter www.aalener-tafel-kocherladen.de. Der Laden befindet sich in der Bahnhofstraße 55, 73430 Aalen. Helfende Hände werden beim Verlesen und Verladen der Waren, dem Auszeichnen oder beim Verkauf an der Kasse gebraucht. Interessierte können sich telefonisch unter 07361/680069 oder per Mail unter kocherladen@web.de melden.

Oberbürgermeister Frederick Brütting hat den Aalener Kocherladen besucht. Brütting informierte sich vor Ort über die Arbeit und brachte frohe Kunde mit: Die Stadt wird den Verein „Aalener Tafel – Kocherladen“ ab dem kommenden Jahr jährlich mit 12.000 Euro unterstützen. Außerdem übergab Brütting zusammen mit Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche einen Spendenscheck über 900 Euro. Die Spende war bei der diesjährigen Martinsfeier am Limesmuseum gesammelt worden.

„Der Tafelladen ist eine wichtige Institution in Aalen, die von Stadtverwaltung und Gemeinderat sehr wertgeschätzt wird. Wir wollen ihn so lange es notwendig ist finanziell unterstützen und haben das deshalb ab dem nächsten Jahr auch fest im Haushalt eingeplant“, betonte Brütting bei der Spendenübergabe. Der Gemeinderat hat vor kurzem beschlossen, den Kocherladen jährlich mit einen Betrag von 12.000 Euro zu unterstützen.

Die Nachfrage nach dem preisreduzierten Sortiment des Kocherladens ist hoch und hat in diesem Jahr noch zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Kunden mehr als verdoppelt. Um das Angebot aufrechterhalten zu können, ist der Verein auch auf die Mithilfe ehrenamtlicher Mitarbeiter angewiesen. „Wir sind nicht nur dankbar für Sach- oder Geldspenden, sondern auch für alle Helferinnen und Helfer, die uns ihre Zeit zur Verfügung stellen“, ergänzte Pfarrer und Vereinsvorsitzender Bernhard Richter. Im Jahr 1999 wurde der Verein Aalener Tafel gegründet, seit 2002 gibt es den Kocherladen an seinem jetzigen Standort in der Bahnhofstraße. Im Aalener Kocherladen finden Menschen mit kleinerem Geldbeutel Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs.

Die Waren, die im Kocherladen verkauft werden, sind Sachspenden, die aus verschiedenen Quellen beim Team des Tafelladens eingehen oder abgeholt werden. Die dafür zuständigen Fahrer sind von 6.30 bis 12.30 Uhr unterwegs, um bei Großhändlern und Supermärkten die Produkte abzuholen, deren Verfallsdatum kurz bevorsteht oder seit kurzem abgelaufen ist. Im Kocherladen werden sie dann zuerst geprüft und verlesen, bevor sie im Verkaufsraum angeboten werden.

Im Tafelladen dürfen alle Personen einkaufen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen. Ob das der Fall ist, muss immer zuerst geprüft werden, bevor ein Einkaufsausweis ausgestellt werden kann.

Aalen verhängt keinen Aufnahmestopp

In dieser Woche bleibt der Kocherladen geschlossen – den Feiertagen und einer kurzen Urlaubszeit geschuldet. Ab kommenden Montag ist die Tafel wieder geöffnet. Pfarrer Bernhard Richter, Vorsitzender der Aalener Tafel, betont, dass es in Aalen keinen Aufnahmestopp für neue Kunden gebe. Landesweit müssen wohl derzeit viele Tafeln Beschränkungen einführen. Laut Richter ist die Situation angespannt, weil ja jeden Tag genügend Ware da sein soll, um die Kundschaft zu versorgen. Doch an einen Aufnahmestopp sei nicht zu denken, so Richter. In diesem Zusammenhang dankte der Vorsitzende der Aalener Tafel den vielen Spendern. „Von diesen Spenden leben wir das ganze Jahr.“