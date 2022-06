Stadt soll plastikfrei werden

Die Stadt soll dem Projekt „Plastikfreier Ostalbkreis“ beitreten. Dies hat der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung dem Gemeinderat empfohlen. Ziel ist es, Aalen als plastikfreie Stadt zertifizieren zu lassen. Dafür sollen Quellen von Plastikmüll erkannt und Plastikabfälle vermieden werden. Für die Zertifizierung hat die Kreisabfallgesellschaft GOA bereits einen Vertrag mit der Initiative „Plastikfreie Stadt“ geschlossen und unterstützt den Ostalbkreis in diesem Prozess. Petra Pachner (SPD) regte an, einen Ideenwettbewerb innerhalb der Verwaltung auszuloben.

Dort gibt es nämlich bereits erste Ideen, die in einem Initiativkreis entwickelt worden sind, wie Ulrike Ebert vom Amt für Bürgerservice im Ausschuss deutlich machte. So will man bei Büromaterial Einwegplastik vermeiden und beispielsweise Stifte aus Holz oder nachfüllbare beziehungsweise austauschbare Minen und Ordner ohne Kunststoff benutzen. Ausschreibungen sollen mit dem Hinweis versehen werden, dass bei der Lieferung auf Einmalplastik verzichtet werden, die Verpackung in Luftpolsterfolie erfolgen oder sämtliche Verpackungsmaterialien an die Lieferanten zurückgegeben werden sollen. Bei Reinigungsmitteln denkt man daran, auf Mehrwegsysteme umzustellen.

Die Geschirrausstattung im Rathaus soll erhöht werden, um Einwegverpackungen bei der Getränke- und Essensversorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vermeiden. Zudem soll es Spülmöglichkeiten für Mehrwegplastikgeschirr geben und Kaffee aus Bohnen oder Pads, aber nicht aus Plastikkapseln zubereitet werden. Beim Catering bei Veranstaltungen und bei der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen sollen Einwegplastikverpackungen vermieden und Getränkespender installiert werden.

Bei der Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit soll es Bonbondosen statt Gummibärchen in Tüten und Kugelschreiber aus Holz geben, Buchgeschenke sollen mit natürlichen Materialien verpackt werden anstelle von Folien. Alternativen zu den bisherigen Lkw-Plastikplanen sollen für Plakate und Flyer entwickelt werden, mit denen man bisher für Veranstaltungen wirbt. Außerdem will man Geschirrmobile einsetzen und so Einmalgeschirr vermeiden. Hundekotbeutel werden auf Recycling-Material umgestellt.

Im Initiativkreis sei man sich einig gewesen, sagte Ulrike Ebert, dass die Stadt als verantwortungsvolle Verwaltung mit dem Ziel der Nachhaltigkeit und als gutes Vorbild vorangehen und dem Projekt beitreten sollte. Es gehe hier um gelebten Umweltschutz und um Glaubwürdigkeit, pflichtete Monika Brauch-Siedler (Grüne) bei. Der nächste Schritt müsse eine plastikarme Stadt sein, denn auch hier gebe es großen Handlungsbedarf.

Wenn sich der Gemeinderat dem Votum des Ausschusses anschließt, das wiederum die CDU im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beantragt hatte, bekommt die Stadt das Siegel zunächst auf drei Monate auf Probe verliehen. In dieser Phase geht es darum, Daten zu erfassen, eine Selbstanalyse zu erstellen und auf dieser Grundlage festzustellen, wo die Verwaltung Plastik vermeiden kann. Während dieser drei Monate ist sie auch angehalten, erste Schritte zu gehen. Spart sie zehn Prozent ein, darf sie das Siegel behalten. Klappt es nicht, muss sie den Prozess wiederholen oder das Siegel zurückgeben. Bei einer Reduktion zwischen zehn und 50 Prozent bewegt sie sich auf Level I, schafft sie zwischen 50 und 80 Prozent, ist sie auf Level II. Erreicht sie Level III, bedeutet dies, dass sie den Verbrauch von Einwegplastik um mehr als 80 Prozent reduziert hat.