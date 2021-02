Stadt rechnet mit deutlichem Anstieg bei Briefwählern - Wie man an Unterlagen kommt

Online: Über das Service-Portal https://serviceportal.komuna.net/iws_IWS/start.do?mb=8136088 oder über den auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckten QR-Code. Der Online-Antrag steht seit 8. Februar bis 10. März zur Verfügung, die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt. Die Nummer des Wahlbezirks und die Wählernummer sind anzugeben.

Schriftlich: Hierzu ist der Vordruck auf der Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung auszufüllen (Unterschrift und Geburtsdatum nicht vergessen). Der Antrag wird in einem frankierten Umschlag an das Rathaus Aalen, Wahlamt, Marktplatz 30, 73430 Aalen oder an das Rathaus des Stadtbezirks geschickt. Man kann den Antrag auch in den Briefkasten des Rathauses Aalen oder des Rathauses des jeweiligen einwerfen oder per Fax an 07361/52-1900 an das Wahlamt senden.

Per Mail: Formloser Antrag an wahlamt@aalen.de, mit folgenden Angaben: Vor- und Familienname, Meldeanschrift in Aalen, Geburtsdatum und gegebenenfalls eine abweichende Adresse, an welche die Unterlagen verschickt werden sollen (z.B. Urlaubsanschrift, Klinik, etc.)

Persönlich: Hier steht das Rathaus (Eingang „Galerie im Rathaus“) zur Verfügung.