Stadt rüstet in Sachen Hundetoiletten auf

Die Stadt hat ihr Versprechen, im Mai zwei weitere Hundetoiletten auf dem Grüß-Gott-Weg an der Osterbucher Steige aufzustellen, gehalten. Anfang Mai wurde jeweils eine Dog-Station unterhalb des Heuchelbachs (Abzweigung von der Dr.-Georg-Kress-Straße Richtung Spazierweg) und an der Ecke Mährenstraße/Kolpinghütte installiert.

Die Hundebesitzer freut’s. Jahrelang haben sie hier fehlende Toiletten bemängelt. Die beiden Dog-Stationen am Parkplatz unterhalb des Ostalb-Skilifts und am Albstift empfanden sie als entschieden zu wenig. Auf Initiative der Stadträtin Inge Schmid-Birkhold hat die Stadt ihren Wunsch nun umgesetzt.

Zwei neue Hundetoiletten wurden ebenfalls in Unterkochen aufgestellt. Weitere in Dewangen (1) und in Ebnat (3) folgen die kommenden Tage, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. Jeweils zwei werden zudem in der nächsten Zeit in Waldhausen und Wasseralfingen installiert.

Insgesamt gibt es dann 99 Dog-Stationen im Stadtgebiet. Die Anschaffung einer solchen koste die Stadt Aalen zwischen 600 und 650 Euro. Die Wartung schlage pro Jahr mit 620 Euro zu Buche, sagt Haisch.

Statt Kackitüte landen Schachteln und Flaschen in den Dog-Stationen

Gelehrt werden die Hundetoiletten von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs zweimal in der Woche. Ein Dorn im Auge sei sowohl der Stadt Aalen als auch den Hundebesitzern allerdings deren Missbrauch. „Die Leute werfen ihren Abfall wie Pizzaschachteln oder Sektflaschen hier hinein, so dass für Hundekot kein Platz mehr ist“, sagt Haisch.