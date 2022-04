Stadt lobt Preis für Baukultur aus

Private Bauherren, die seit Anfang 2012 in Aalen ein älteres Wohngebäude besonders beispielhaft und innovativ umgebaut und modernisiert haben, haben die Chance, dafür den Sonderpreis Baukultur 2022 zu erhalten. Ihn will die Stadt zum ersten Mal ausloben und damit einen weiteren Anreiz schaffen, die Innenentwicklung in Aalen voranzutreiben und dabei auch für noch mehr bauliche Qualität zu sorgen. Außerdem will die Stadt ihre finanzielle Förderung von baulichen Maßnahmen der Innenentwicklung erhöhen.

Im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats ist das alles am Donnerstag durchweg auf eine positive Resonanz gestoßen. Der Preis soll vier Platzierungen mit einer Spitzendotierung von 5000 Euro sowie sechs Anerkennungen von jeweils 1000 Euro umfassen. Außerdem gibt es zu jedem Preis jeweils vier Tageskarten für die Limes-Thermen. Aus den eingereichten Arbeiten werden die besten durch den Innenentwicklungsbeirat in Zusammenarbeit mit einem externen Fachplaner und dem Ausschuss ausgewählt.

Bereits 2016 hatte der Gemeinderat das Förderprogramm „Flächen gewINNEN für Aalen“ beschlossen, das private Modernisierungsmaßnahmen von Wohngebäuden unterstützt, um zeitgemäße Wohnverhältnisse zu schaffen. Das Programm ist zum Jahresbeginn 2017 in Kraft getreten und umfasst mittlerweile auch drei weitere Förderschwerpunkte: Ausbau und Aufstockung von Dachgeschossen, Abbruch von ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäuden zur Schaffung von neuem Wohnraum sowie die Pflanzung von Bäumen, Sträuchern und Hecken.

Das Programm sei inzwischen „in Aalen angekommen“, sagte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle in der Sitzung. Er verwies auf 176 Förderanträge, die bislang gestellt worden seien, sowie auf rund 500 Hochstämme und 2000 Sträucher und Hecken, welche inzwischen über die Stadt bestellt und dann privat gepflanzt worden seien.

Um das Förderprogramm weiter attraktiv zu erhalten und auch den gestiegenen Baukosten anzupassen, sollen die Förderkriterien geändert werden. Das Programm soll fortan für Häuser vor dem Baujahr 1980 (bislang 1975) gelten. Der sogenannte Öko-Bonus soll von 5000 auf 7000 Euro steigen, der maximale Fördersatz soll von 10 000 auf 12 000 Euro, bei mehreren Wohneinheiten auf 24 000 Euro angehoben werden. Die Kinderzulage soll künftig 2500 statt bislang 1000 Euro betragen. Einen Antrag der Grünen im Ausschuss, diese Zulage auf 5000 Euro zu erhöhen, wollen die anderen Fraktionen bis zur endgültigen Entscheidung im Gemeinderat im Mai noch beraten. Bis dahin sollen sich auch alle Ortschaftsräte mit dem Förderprogramm beschäftigen.

Die Innenentwicklungsmanagerin in der städtischen Bauverwaltung, Ann-Kathrin Schneele, verwies vor allem auf den neuen Schwerpunkt, den die Stadt mit dem Programm in den Blick nehmen wolle, nämlich den Ausbau von Dachgeschossen zu vollwertigen Wohneinheiten. Hier sehe man, so Steidle, extrem viel Potenzial. Und damit, so meinte Michael Fleischer (Grüne), sei man daher ganz besonders auf dem richtigen Weg. Thomas Wagenblast (CDU) hielt den Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung für richtig, er dürfe aber die Möglichkeit nicht ausschließen, in Aalen auch noch neue Wohnhäuser bauen zu können. Andrea Hatam (SPD) hielt es für wichtig, dass die Menschen in Aalen auf die Fördermöglichkeiten durch die Stadt auch entsprechend aufmerksam gemacht würden.

Die von der Stadt ebenfalls vorgeschlagene Erhöhung der sogenannten Innenentwicklungsumlage – sie müssen Bauwillige beim Kauf eines Bauplatzes in einem Neubaugebiet bezahlen – von derzeit 15 auf dann maximal 20 Euro je Quadratmeter sah Claus Albrecht (Freie Wähler) kritisch. Für den Geschosswohnungsbau würde seine Fraktion dies ja noch mittragen, für Familien würde diese Erhöhung aber eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellen. Lob gab es von Norbert Rehm (Aktive Bürger): Das ganze Konzept biete in jeder Hinsicht eine passgenaue Lösung. Manfred Traub (fraktionslos) machte nur ein Problem aus: Bevor ältere Wohnhäuser überhaupt öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben würden, seien sie „unter der Hand“ oftmals schon vergeben.