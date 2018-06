Stadt kommt dem VfR finanziell entgegen

Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Entgeltordnung für die Benutzung des städtischen Waldstadions geändert. Damit trägt das Gremium nach Ansicht der Verwaltung dem Abstieg des VfR in die Dritte Bundesliga Rechnung, durch den sich die wirtschaftliche Situation des Vereins verschlechtert habe. Mit derselben Begründung muss der VfR für die Vergabe des Namensrechts am Stadion künftig an die Stadt nur noch 20000 Euro anstatt wie bisher 120000 Euro abführen.

Seit der Saison 2008/2009 darf der VfR das Waldstadion „Scholz-Arena“ nennen und zahlt dafür 120000 Euro im Jahr an die Stadt (wir berichteten). Es habe zu den geplanten Änderungen im Vertag nie Vorberatungen gegeben. Gespräche in kleinen Zirkeln, wie sie stattgefunden hätten, könnten diese nicht ersetzen, monierte Karin Boldyreff-Duncker als Sprecherin der Grünen. Es gehe darum, den Breitensport zu fördern. Aufgabe der Stadt sei es nicht, den Profisport zu unterstützen. Hier liege eine offensichtliche Ungleichbehandlung und ein Verstoß gegen das Haushaltsrecht vor. Zudem gebe es rechtlich keine Notwendigkeit,den Vertrag zum Namensrecht zu ändern, der bis zur Saison 2017/18 gelte.

Eduard Newerkla (CDU) ging auf Gegenkurs: „Aalen möchte eine Sportstadt sein. Dann soll sie es auch sein.“ Der Abstieg in die Dritte Liga habe für den VfR finanzielle Einbußen zur Folge. Der Verein müsse sparen und jetzt wolle der Gemeinderat den Ehrenamtlichen ins Gesicht schlagen. Während in Heidenheim alle voll hinter ihrem Verein stünden, sei dies in Aalen nicht der Fall. Newerkla: „Ich verstehe nicht, dass der Gemeinderat nicht hinter dem Verein steht.“

Dem sei nicht ganz so, erwiderte der OB Thilo Rentschler und verwies darauf, dass die Stadt den VfR vielfach unterstützt habe. Für ihn brach auch Claus Albrecht (Freie Wähler) eine Lanze. Er sah eine Chance, dem Verein zu helfen und dieses Signal müsse die Stadt senden. Das sah die große Mehrheit des Gremiums ebenso. (tu)