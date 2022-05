Stadt kämpft gegen haarige Gefahr und brennende Plage

Er ist in den vergangenen Jahren auch in Aalen zu einer echten Plage geworden. Die Rede ist vom Eichenprozessionsspinner. Die Raupen des Nachtfalters können mit ihren giftigen Härchen dem Menschen gefährlich werden. Um das haarige Risiko in Aalen zu bekämpfen, geht es der Larve in den kommenden Tagen an den Kragen.

Erste Station im Einsatz gegen den Eichenprozessionsspinner war am Montag im Waldfriedhof, am Dienstag wurden Eichen, die schon einmal von den blattfressenden Raupen befallen waren, in Fachsenfeld und Dewangen mit dem laut Hersteller für den Menschen ungefährlichen Biozid „Foray ES“ besprüht.

Mit der Bekämpfung des Schädlings hat das Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität der Stadt Aalen eine Spezialfirma beauftragt, deren Angestellte im ganzen süddeutschen Raum auf der Jagd und nach den Raupen im Einsatz sind, sagt die Pressesprecherin Karin Haisch.

Auf ihrer Tour durchs gesamte Stadtgebiet begleitet werden sie durch Mitarbeiter der Stadtgärtnerei, die dabei helfen, den kleinen Raupen in Anlagen, auf Plätzen, in Parks, an Schulen oder Kitas den Garaus zu machen.

„Besprüht werden ausschließlich Bäume, die in der Vergangenheit schon einmal einen Befall hatten. Ein Baum, der bisher unauffällig war, wird nicht behandelt“, sagt Haisch. Im Rahmen der Bekämpfungsaktion, die je nach Witterung voraussichtlich die kommenden zwei Wochen andauert, würden nur Bäume im Stadtgebiet behandelt. Für Eichen im Stadtwald würden in Absprache mit dem Landesbetrieb ForstBW andere Regelungen gelten.

Vor etwa acht Jahren hat sich der Eichenprozessionsspinner aufgrund der wärmeren und trockeneren Witterung auch in Aalen ausgebreitet. Mittlerweile wurde er auch auf dem Härtsfeld festgestellt, sagt Haisch. Die gefräßigen Raupen der Nachtfalter seien nicht nur für Bäume eine Gefahr.

Der Hubschrauber versprüht rund 2600 Liter eines Gemischs aus Wasser und einem Biozid. Denn die Raupen können dem Menschen gefährlich werden.

Mit ihren winzigen Brennhaaren lösten sie bei Berührung Hautausschlag mit Rötungen, Schwellungen und Juckreiz beim Menschen aus. Überdies könnten die Brennhaare in der Luft weitergetragen werden und unter Umständen massive allergische Reaktionen hervorrufen, die nicht zu unterschätzen seien. Deshalb sei der Stadt die Bekämpfung auch so wichtig, für die sie einen zweistelligen Betrag ausgebe.

In der Vergangenheit habe die Stadt mit dem Einsatz des „Biozid „Foray ES“ gute Erfahrungen gemacht. Damit sei es möglich gewesen, die „Spinner“-Population gut einzudämmen, was von den Bürgern sehr geschätzt werde.

Wichtig sei es, den richtigen Zeitpunkt für die Besprühung zu erwischen. Sobald die Brennhaare der Raupen ausgebildet seien, könnten auch tote Raupen allergische Reaktionen hervorrufen.