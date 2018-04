Stadt: Handlungsbedarf bei den Standgebühren

Die Stadtverwaltung sieht für die Anpassung der Standgebühren auf den Reichsstädter Tagen sowie beim Internationalen Festival Handlungsbedarf. Das betont sie in einer Pressemitteilung im Vorfeld der kommenden Gemeinderatssitzung. Der Gemeinderat soll an diesem Donnerstag abschließend über eine mögliche Erhöhung der Standgebühren entscheiden.

„Seit 2011 ist die Kostendeckung bei den Standgebühren der Reichsstädter Tage binnen sechs Jahren von 67 auf 23 Prozent gefallen. Die vorgesehene Gebührensteigerung um durchschnittlich fünf Prozent ist daher mehr als vertretbar“, zitiert die Mitteilung Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann.

Zur Teilnahme Aalener Vereine mit Ständen an den Reichsstädter Tage sagt OB Thilo Rentschler laut Mitteilung, gegen Behauptungen, es hätten sich die Vereinsstände zwischen 2009 und 2017 reduziert, sprächen die echten Zahlen. Seien 2009 noch 25 Vereinsstände am Start gewesen, seien es 29 im Jahr 2017 gewesen. Die Gesamtzahl schwanke zwischen 2009 und 2017 zwischen 110 und 127 Ständen, wobei es 2017 genau 119 und im Durchschnitt dieser Jahre 118 Stände gewesen seien. Von einer Ausdünnung könne also keine Rede sein, so Rentschler. In den vergangenen Jahren hätten sich ausschließlich Aalener Vereine an den Reichsstädter Tagen beteiligt und dort Stände betrieben.