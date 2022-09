Stadt gibt Energieleitplan in Auftrag

Die kommunale Wärmeplanung zeigt Kommunen den Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Rund 100 Städte und Kreise in Baden-Württemberg sind laut Klimaschutzgesetz zur Entwicklung eines Wärmeplans verpflichtet. Die Stadt Aalen möchte dabei mit dem „Aalener Energieleitplan“ über den geforderten Wärmeplan hinausgehen und bezieht zusätzlich auch die Reduzierung des Strombedarfs in ihre Planungen mit ein. Für die Erstellung des Konzeptes beauftragte die Stadt jetzt die Tilia GmbH aus Leipzig und die Smart Geomatics Informationssysteme GmbH aus Karlsruhe.

Im Oktober 2021 wurde vom Aalener Gemeinderat beschlossen, dass die Stadt bis 2035 klimaneutral werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Aalener Energieleitplan ein wesentliches Instrument. Er beschreibt die zukünftig klimaneutrale Wärmeversorgung in Aalen. Darüber hinaus werden zudem Haushaltsstrom, Photovoltaik-Potentiale bei Gebäuden und Parkplätzen sowie der Strombedarf für Wärmepumpen-Eignungsgebiete im Stadtgebiet betrachtet und in die Planungen miteinbezogen. Um das Ziel der klimaneutralen Wärmeversorgung zu erreichen, erfordert die Wärmewende zunächst eine deutliche Reduzierung des Wärmebedarfs aller städtischen, industriellen und privaten Gebäude im Stadtgebiet. Dennoch werden auch in Zukunft noch erhebliche Mengen Energie für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme eingesetzt werden müssen. Aus diesem Grund muss eine Umstrukturierung stattfinden, sodass der Bedarf des Gebäudebestands vollständig aus erneuerbaren Energien und Abwärme gedeckt werden kann.

Mithilfe des Energieleitplans soll es ermöglicht werden, schnelle und fundierte Aussagen zur energetischen Weiterentwicklung des Stadtgebiets zu treffen. Es ergeben sich zum Beispiel Synergien mit städtebaulichen Maßnahmen, Ausbauplänen und Tiefbaumaßnahmen wie Kanal- und Straßensanierung oder Breitbandausbau. Aber auch für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt wird der Energieleitplan als Orientierungshilfe dienen, wenn es um die Frage geht, welche Wärmeversorgung für das Eigenheim zukünftig am sinnvollsten ist.

Der Energieleitplan wird in digitaler Form als GIS-Plan in bewährtem Format für Infrastrukturplanungen zur Verfügung gestellt.