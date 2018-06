Stadt gibt über eine Million für Betreuung

Knapp 705 000 Euro wird die Stadt in diesem Jahr an Investitionskostenzuschüssen an zwölf Aalener Träger von Einrichtungen zur Kinderbetreuung überweisen, für 2014 liegen bereits Anträge auf eine Förderung in Höhe von rund 417 000 Euro vor. Von der langen Liste hat am Mittwoch der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats zustimmend Kenntnis genommen.

Die seit dem vergangenen Jahr geltenden, neu vereinbarten Verträge mit den Trägern der Aalener Kinderbetreuungseinrichtungen sehen einen städtischen Investitionskostenzuschuss von 70 Prozent des durch sonstige öffentliche Zuschüsse nicht gedeckten Aufwands vor. Bei den für 2013 vorliegenden Anträgen von zwölf Trägern geht es in erster Linie um den weiteren Ausbau der Betreuung von unter Dreijährigen, um Umbaumaßnahmen und Generalsanierungen sowie sicherheitstechnische Maßnahmen an den bestehenden Einrichtungen. Im rahmen seiner Etatberatungen hat der Gemeinderat der Bereitstellung der Zuschussmittel für 2013 und die folgenden Jahre bereits zugestimmt.

Die städtischen Gelder sollen in folgende Einrichtungen und Maßnahmen fließen:

AWO-Kindertagheim Aalen: In der Hopfenstraße gibt es einen Sanierungsstau, dessen Behebung insgesamt 250 000 Euro kosten wird. Laut Gemeinderatsbeschluss erhält die Arbeiterwohlfahrt (AWO) dafür noch den bisher geltenden Zuschusssatz von 90 Prozent, insgesamt also 225 000 Euro. Davon sollen 2013 an die AWO 100 000 und im kommenden Jahr nochmals 125 000 Euro fließen.

Kinderzentrum des Fördervereins Aufwind Aalen: Unter anderem wegen statischer Probleme ist die Einrichtung der im Oktober eröffneten Kinderkrippe für unter Dreijährige um 35 000 Euro teurer geworden. Für die Gesamtkosten von 145 500 Euro erhält Aufwind 2013 die bereits beschlossene Zweidrittel-Förderung in Höhe von 50 300 Euro. Weitere 35 000 Euro sollen 2014 als Beihilfe für die notwendige Sanierung des Dachs im Altbaubereich an Aufwind gehen.

Kindergarten Sankt Vinzenz Aalen: Für die 1,4 Millionen Euro teure Generalsanierung und Erweiterung um zwei Krippengruppen mit Ganztagesbetreuung erhält die katholische Gesamtkirchenpflege Aalen einen städtischen Zuschuss in Höhe von 920 000 Euro. 460 000 Euro sind im haushalt 2012 verbucht, 2013 werden 300 000 Euro gewährt, 2014 nochmals 160 000 Euro.

Waldorfkindergarten Zeppelinstraße Aalen: Der Verein Freier Waldorfkindergarten will seine zweigruppige Einrichtung um eine U3-Krippengruppe für zehn Kinder erweitern und den Bestand renovieren. Die Stadt beteiligt sich daran mit einem Zuschuss von 256 000 Euro.

Kindergarten Sankt Maria Ebnat: Durch Umwandlung einer altersgemischten Regelgruppe in eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten will die katholische Kirchengemeinde fünf zusätzliche Plätze für Kinder ab einem Jahr schaffen. An den dafür notwendigen baulichen Maßnahmen beteiligt sich die Stadt mit 14 000 Euro.

Kindergarten Ave Maria Fachsenfeld: Hier will die katholische Kirchengemeinde das Angebot bei der U3-betreuung um sechs weitere Plätze für zweijährige erweitern. Unter anderem sind dafür ein weiteres WC und ein zusätzlicher Wickelraum nötig. Die Stadt gewährt für die baulichen Maßnahmen einen Zuschuss von 11 900 Euro.

Kindergarten Lebensbaum Fachsenfeld: Mithilfe der Stadtwerke hat die evangelische Kirchengemeinde hier rund 25 000 Euro in den Einbau einer neuen, stromerzeugenden Heizung investiert. Die städtische Förderung dieser Maßnahme zur Energieeinsparung beträgt17 500 Euro.

Kindergarten Sankt Barbara Wasseralfingen: Bei der fast 40 Jahre alten Einrichtung im Westheim sieht die katholische Kirchengemeinde den Bedarf einer Generalsanierung. Konkrete Planungen und Kostenermittlungen fehlen aber noch. Die Maßnahme dürfte aber zwischen 250 000 und 300 000 Euro kosten. Die Stadt sieht daher für ihre weitere Finanzplanung für das Jahr 2017 einen Zuschuss in Höhe von 185 000 Euro vor.

Kindergärten Arche Noah und Regenbogen Wasseralfingen: Im Rahmen ihrer Immobilienplanung will die evangelische Kirchengemeinde die beiden bisherigen Kindergartenstandorte ebenso wie ihr Gemeindehaus aufgeben. Stattdessen soll neben der Magdalenenkirche ein neues evangelisches Gemeindezentrum samt einer neuen Kindertagesstätte, möglicherweise mit Ganztages- und U3-Betreuung entstehen. Konkrete Planungen und Kostenschätzungen liegen bis jetzt noch nicht vor, im Rahmen der Finanzplanung will die Stadt für das Haushaltsjahr 2017 einen vorläufigen betrag von 360 500 Euro vorsehen.

Kindergarten Sankt Georg Hofen: Für die Beseitigung von Defekten an der elektrischen Anlage gewährt die Stadt der katholischen Kirchengemeinde einen Zuschuss von 3500 Euro.

Kindergarten Schatzkiste Unterkochen: In dem zweigruppigen Kindergarten will die evangelische Kirchengemeinde die Außenanlagen sanieren und ein neues Spielgerät installieren. Die Stadt gewährt hierzu einen Zuschuss in Höhe von 25 200 Euro.

Kindertageseinrichtung Maria Fatima Unterkochen: Für die Erneuerung der noch nicht ausgetauschten Fenster erhält die katholische Kirchengemeinde einen Zuschuss von 23 200 Euro. Außerdem gibt es kostenmäßig noch nicht bezifferte Überlegungen, den sogenannten „Sakralraum“ im Untergeschoss aufzugeben und ihn als Schlafraum für die Kinderbetreuung zu nutzen.