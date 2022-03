Stadt fördert kulturelle Vereine

Auch für das Jahr 2022 können ortsansässige Vereine, die zum kulturellen Leben der Stadt beitragen, Fördermittel beantragen. Die Stadt Aalen unterstützt die Vereine mit kultureller Zielsetzung auf der Grundlage der allgemeinen Förderrichtlinien. Wie bisher können Zuschüsse wie etwa für die Reparatur von Instrumenten oder die Erstattung der Nutzungsgebühren städtischer Proberäume beim Kulturamt beantragt werden. Nach den 2021 beschlossenen neuen Förderungsrichtlinien der Stadt haben nun auch Vereine und Vereinigungen in den Bereichen Tanz, Literatur/Theater, Kunst, Traditionspflege und Folklore sowie organisierte Jugendbands die Möglichkeit, eine Förderung zu beantragen. Die Förderrichtlinien sowie die notwendigen Formulare sind auf der städtischen Homepage eingestellt und können von dort heruntergeladen werden. Unter dem Suchbegriff „Kulturförderung“ sind auf der Homepage www.aalen.de alle erforderlichen Anträge zu finden. Die Formulare müssen dann ausgefüllt und mit den entsprechenden Nachweisen an das Amt für Kultur und Tourismus gesendet werden per E-Mail an kulturamt@aalen.de Die Anträge auf Kulturförderung müssen bis spätestens 1. Juli eingegangen sein, um für eine Förderung in diesem Jahr berücksichtigt zu werden.