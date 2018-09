Stadt fördert Baumpflanzungen

Ingrid Stoll-Haderer, Leiterin des Stadtplanungsamtes, hat dem Ortschaftsrat Ebnat das angepasste Förderprogramm der Stadt zur Innenentwicklung vorgestellt. Die Fördersätze wurden teilweise erhöht und die Fördermöglichkeiten erweitert.

Unter anderem werden jetzt zum Beispiel auch Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken entlang bestimmter Straßen zu 100 Prozent gefördert. In Ebnat betrifft dies die Unterkochener Straße und die Jura Straße vom Ortseingang bis zur Feuerwehr und die komplette Ebnater Hauptstraße. Bislang sind bei der Stadt insgesamt 53 Anträge auf Förderung eingegangen, davon allerdings nur zwei aus Ebnat.

Für die Sanierung von Gebäudefassaden hat die Stadt ebenfalls ein Förderprogramm aufgelegt. Dies gilt auch für die Kernbereiche der einzelnen Ortsteile. Sanierungen werden bis maximal 15 Prozent der Kosten, höchstens 3000 Euro pro Gebäude gefördert, müssen allerdings noch im Jahr 2018 durchgeführt werden.

Erschließung beginnt 2019

Der Bebauungsplan für das Baugebiet Krautgarten/Birkenmahd soll in einer Sondersitzung des Ebnater Ortschaftsrats am 10. oder 11. Oktober beschlossen werden. Das hat Ortsvorsteher Manfred Traub in der jüngsten Sitzung des Gremiums angekündigt. Bei etwa einem Dutzend Grundstücke, so Traub weiter, seien die Verhandlungen mit den Eigentümern noch nicht abgeschlossen. Trotzdem gehe man davon aus, dass mit der Erschließung im Lauf des nächsten Jahres begonnen werden könne, sodass Ende 2019, Anfang 2020 die Bebauung starten könnte.

Schutz vor Starkregen

Hannes Baur vom Tiefbauamt der Stadt hat den Ebnater Ortschaftsrat über die Möglichkeiten zum Schutz von Gebäudeschäden bei Starkregen informiert. Auch in diesem Jahr kam es im Juni wieder an drei Tagen kurz hintereinander zu Regenmengen, mit denen das Ebnater Kanalnetz überfordert war. Als erste Maßnahme gegen mögliche Überflutungen wird der Abwasserkanal im Bereich Oberkochener Straße / Häfnerstraße auf einen Durchmesser von 1,20 Metern erweitert. Ein Entlastungskanal vom Friedhof Richtung Karrenhau werde geprüft, ebenso eine häufigere Reinigung der Einlaufschächte.

Neues Baugebiet wird erschlossen

Die Arbeiten zur Erschließung des Baugebiets „Östlich der Oberkochener Straße“ mit vier Bauplätzen südlich des Kindergartens wurden an die Firma Traub zum Preis von rund 280 000 Euro vergeben.

Glasfaser für Niesitz und Diepertsbuch

Die Ebnater Ortsteile Niesitz und Diepertsbuch werden zusammen mit Arlesberg, Bernlohe und Beuren an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Kosten betragen insgesamt rund 1,15 Millionen Euro. Auf die Stadt entfallen davon rund 650 000 Euro, der Rest sind Fördergelder des Landes. Die Glasfaser wird auf Wunsch bis ins Haus verlegt, damit sind Übertragungsraten bis 100 MBit/Sekunde möglich. Der Baubeginn ist noch für den Herbst 2018 geplant.

Neue Geschäftsstellenleiterin

Die neue Geschäftsstellenleiterin im Ebnater Rathaus ist Beate Knoblauch. Ortsvorsteher Manfred Traub hat sie im Rahmen der jüngsten Ortschaftsratssitzung herzlich willkommen geheißen.

Alter Rathausplatz wird saniert

Der Alte Rathausplatz zwischen Ebnater Hauptstraße und Lange Straße wird saniert. Die Straße wird auf fünf Meter verbreitert und es werden gepflasterte Gehwege angelegt. Die Entwässerung wird verbessert. Erfreulich für die Anlieger: Es werden keine Erschließungsbeiträge fällig.

Neues zur Nordumfahrung

Die Baugrunduntersuchung, Voraussetzung für den Bau der Ebnater Nordumfahrung, ist von der Stadt Aalen in Auftrag gegeben und auch vorfinanziert worden. Das teilte Baubürgermeister Wolfgang Steidle dem Ebnater Ortschaftsrat in dessen jüngster Sitzung mit.