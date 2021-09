Stadt: Dreiste Lügen von Rehm

Mit Nachdruck setzt sich die Stadt Aalen gegen Aussagen von Stadtrat Norbert Rehm zur Wehr, in der Amtszeit von Oberbürgermeister Thilo Rentschler seien in den letzten acht Jahren immer mehr GmbHs gegründet worden, wodurch der Einfluss des Gemeinderats immer mehr reduziert worden sei. Rehm hatte dies in dem Artikel in den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ anlässlich seines 70. Geburtstags am 15. September behauptet.

Diese Behauptungen Rehms, so heißt es in einer Stellungnahme der Stadt, seien nachweislich falsch und entbehrten jeglicher Grundlage. Es sei in der Amtszeit von Rentschler in den letzten acht Jahren keine einzige GmbH durch die Stadt gegründet worden, auch sei sie an keiner Gesellschaft neu beteiligt. Die Aussagen von Stadtrat Rehm seien daher eine dreiste Lüge. Übrigens erfordere eine kommunale Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen die Einhaltung geltender Rechtsnormen und folge immer größtmöglicher Transparenz.

Und weiter heißt es in der Stellungnahme, grundsätzlich trete die Stadt zum wiederholten Male Behauptungen und Vorwürfen Rehms wegen mangelnder Transparenz und einer Desinformation des Gemeinderats mit Nachdruck entgegen. Beratungen und Beschlussfassungen über sämtliche, nicht nur die laufende Verwaltung betreffende Themen der Stadt Aalen, ihre Entwicklung, ihre Finanzen und ihre Bürgerschaft betreffenden Sachverhalte, fänden unter Einhaltung größtmöglicher Transparenz und unter Berücksichtigung aller rechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung in den zuständigen Gremien statt. Der Gemeinderat und seine Ausschüsse tagten bis auf wenige zwingende Ausnahmefälle öffentlich, nichtöffentlich gefasste Beschlüsse würden in der nächsten Sitzung öffentlich bekanntgegeben. Das sei auch in Aalen gängige Praxis.