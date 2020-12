Stadt begrüßt neuen Limeskoordinator

Die Geschäftsstelle der Deutschen Limes-Straße mit Sitz im Limesmuseum in Aalen freut sich über Verstärkung bei der Betreuung der Aktivitäten entlang des Limes in Baden-Württemberg. Als Limeskoordinator ist Andreas Schaflitzl seit Mai für die Betreuung des 164 Kilometer langen Limesabschnitts in Baden-Württemberg zuständig. Er trat die Nachfolge von Stephan Bender an, der im Sommer vergangenen Jahres verstorben war. Gemeinsame Projekte wie die Wanderbroschüre Deutscher Limes-Wanderweg in Baden-Württemberg, sowie das Archäologische Denkmal Unesco Welterbe Obergermanisch-Rateischer Limes können nun wieder gemeinsam für interessierte Besucher und Reisende erschlossen und besser erfahrbar gemacht werden. Für die Deutsche Limes-Straße und das Limesinformationszentrum Baden-Württemberg spielen der Schutz und die Erforschung des Unesco-Welterbes sowie touristische Erschließung an den Fundstätten und Museen eine wichtige Rolle.