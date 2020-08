Stadt begrüßt neue Führungskräfte

Vier neue Führungskräfte werden in Kürze bei der Stadt Aalen ihren Dienst antreten. Oberbürgermeister Thilo Rentschler und die Dezernenten Wolfgang Steidle und Karl-Heinz Ehrmann begrüßten die Amtsleiterinnen Sabine Rieger (Stadtplanungsamt) und Kathleen Schmieder (Rechnungsprüfungsamt) sowie Gerd Heideker (Leiter des neu geschaffenen städtischen Amtes für IT und Digitalisierung).

Zudem wird Florian Münzmay, ab 1. September die Leitung für den Eigenbetriebs i. G. „aalen.kultur&event“ übernehmen. In sein Ressort fallen zukünftig die Vermarktung und Leitung der städtischen Veranstaltungshallen Stadthalle und KubAA. Münzmay ist gelernter Veranstaltungskaufmann und hat neben seiner Berufstätigkeit bei der Landesmesse Stuttgart ein Studium zum Betriebswirt absolviert. Nach fünf Jahren als Teamleiter Vertrieb Gastveranstaltungen bei der Hamburg Messe und Kongress GmbH kehrt er nun in den Süden zurück.

Sabine Rieger wird zum 1. Oktober als Nachfolgerin von Ingrid Stoll-Haderer, die zum Ende des Jahres in den Ruhestand tritt, die Leitung des Stadtplanungsamtes übernehmen. Rieger hat von 2000 bis 2006 an der Universität Stuttgart erfolgreich ein Architektur- und Stadtplanung-Studium absolviert. Nach Stationen bei Planungsbüros und Kommunen ist sie seit 2010 als Planerin und Architektin in verschiedenen Ämtern bei der Stadt Schwäbisch Gmünd tätig. Von 2011 bis 2014 war sie Mitglied der Projektgruppe für den Stadtumbau und die Landesgartenschau in Gmünd. Seit April 2019 leitet sie das Amt für Gebäudewirtschaft mit vier Abteilungen. Rieger ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Kathleen Schmieder ist als Nachfolgerin für Wilma Wiegand, die zur Gemeindeprüfungsanstalt in Karlsruhe wechselte, seit dem 1. August mit der Leitung des Rechnungsprüfungsamtes betraut. Die Juristin ist bisher bei der Stadt Aalen als Abteilungsleiterin im Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung tätig und verantwortete die Verhandlungen und Vertragsgestaltung im Grundstücksverkehr. Nach Abschluss ihres Jurastudiums 2002 mit der Zusatzqualifikation als Wirtschaftsjuristin an der Universität Bayreuth und dem anschließenden Referendariat in Coburg folgten Tätigkeiten in Kanzleien und der freien Wirtschaft. Nach vier Jahren als Juristin bei der Stadt Weißenhorn, trat Frau Schmieder 2013 in den Dienst der Stadt Aalen.

Gerd Heideker hat 1990 die Staatsprüfung zum Diplom Finanzwirt (FH) erfolgreich abgelegt. Nach zweijähriger Tätigkeit bei der Oberfinanzdirektion Stuttgart als Datenbankadministrator wechselte er 1992 zum Landratsamt Heidenheim. Dort hat er in mehreren Fachbereichen Leitungsfunktionen ausgeübt, davon über zehn Jahre im Fachbereich Informationstechnik. Zuletzt hatte er die Leitung des Fachbereichs Straßenverkehr inne. Er tritt seinen Dienst am 1. September an.