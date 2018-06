Stadt Aalen wusste nichts von mutmaßlichem KZ-Aufseher

Der Stadt sei überhaupt nichts davon bekannt gewesen, dass in ihren Mauern ein Mann lebe, der im Verdacht steht, als mutmaßlicher KZ-Aufseher in Auschwitz Morde an Häftlingen unterstützt zu haben.

Dies sagte Erste Bürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler am Dienstag im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats, einen Tag, nachdem der 93-Jährige in Aalen verhaftet worden war (wir berichteten in unserer gestrigen Ausgabe). Sie treffe diese Feststellung, so Heim-Wenzler, nachdem sie seit dieser Verhaftung mehrfach mit dieser Frage konfrontiert worden sei. Die Stadt trage weder an den mutmaßlichen Taten des Mannes Verantwortung noch an der Tatsache, dass er hier bislang gelebt habe. Die Stadt forsche nicht nach der Vergangenheit ihrer Bürger, was aus Gründen des Datenschutzes auch gar nicht möglich wäre. Mit Blick auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen den jetzt Verhafteten machte Heim-Wenzler aber auch deutlich, Aalen sei eine weltoffene Stadt, „die mit allen Kulturen und ihren 120 zugezogenen Nationalitäten gut leben kann“.