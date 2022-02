Stadt Aalen sucht Helfer für Flurputzete

Am Samstag, 19. März, wird es auf Aalener Gemarkung wieder eine Flurputzete unter dem bewährten Motto „Aufräumen, damit Aalen sauber bleibt“ stattfinden. Oberbürgermeister Frederick Brütting ruft die Bürger der Stadt Aalen auf, sich aktiv zu beteiligen.

Eingebunden ist die Putzete in die an diesem Tag kreisweit stattfindende Sammelaktion. Bei extrem schlechter Witterung soll die Putzete eine Woche später, am Samstag, 26. März, stattfinden.

Alle Vereine, Schulen und Kindergärten wurden im Vorfeld angeschrieben und um eine rege Teilnahme gebeten. Sicher wäre es ein großer Erfolg, wenn die Teilnehmerzahlen der Zeit vor Corona erreicht würden und sich wieder viele Aalener Bürger an dieser Aufräumaktion beteiligen und für ein sauberes Stadt- und Landschaftsbild sorgen.