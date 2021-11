Stadt Aalen reagiert auf Alarmstufe

Seit Mittwoch gilt die Alarmstufe und damit die 2G-Regel. Darauf reagiert auch die Stadt Aalen.

Beim Besuch städtischer Einrichtungen und Veranstaltungen gelten ab sofort folgende Zugangsvoraussetzungen:

Öffentliche Veranstaltungen

und Kultureinrichtungen

Für den Besuch von Theater- und Kinovorstellungen und Konzerten gilt die 2G-Regel. Auch während der Veranstaltungen ist am Platz eine medizinische Maske zu tragen. Ein Besuch im Limesmuseum, Urweltmuseum oder in Kunstgalerien ist nur für Geimpfte oder Genesene möglich.

Stadtbibliothek und Zweigstellen

Die Büchereien dürfen von Erwachsenen nur noch mit 2G-Nachweis besucht werden. Die Stadtbibliothek bietet weiterhin ihren Click-and-Collect-Service an. Nähere Infos gibt es auf der Homepage.

Vereinssport und Sportstätten

Für den Vereinssport gilt für die Hallennutzung die 2G-Regel, Sportstätten im Freien dürfen mit 3G und negativem PCR-Test genutzt werden.

Wochenmarkt und Weihnachtsmarkt

Beim Besuch der Wochenmärkte gilt weiterhin die Maskenpflicht, da die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter laut Stadt nicht immer gewährleistet ist.

Nicht immunisierte Personen haben zu den Ausschank- und Imbissständen beim Weihnachtsmarkt keinen Zutritt, sie dürfen nur die Warenverkaufsstände ohne Verzehrangebot besuchen.

Rathäuser Aalen und Teilorte und Gremiensitzungen

Der Zugang zu den Rathäusern in Aalen und den Teilorten ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich. Es gilt Maskenpflicht.

Gleiches gilt für die Teilnahme an Gremiensitzungen (Gemeinderat, Ausschüsse und Ortschaftsräte). Für Besucher gilt Maskenpflicht.

Regelungen für Schulen, Kitas und Ausnahmen für Kinder und Jugendliche

In Schulen gilt wieder die Maskenpflicht auch am Platz. Ausgenommen von der PCR-Pflicht und den 2G-Beschränkungen sind generell Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Nicht-immunisierte Schüler erhalten gegen Vorlage ihres Schülerausweises auch weiterhin Zugang zu Veranstaltungen und Einrichtungen im Sinne der Corona-Verordnung, da laut Pressemitteilung der Stadt sowohl in Schulen als auch Kitas regelmäßig getestet werde.