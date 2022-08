Stadt Aalen lädt zu Rundgang auf das Stadtoval ein

Am Donnerstag, 1. September lädt die Stadt Aalen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die sich über den aktuellen Stand des Entwicklungsprozesses informieren möchten, zu einem Rundgang auf das Stadtoval ein.

Im Herzen des Stadtovals – der sogenannten „Drehscheibe Grüne Mitte“ – hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges getan. Über die Fortschritte und weiteren Entwicklungen können sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Abendveranstaltung informieren.

Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle empfängt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 1. September, um 17 Uhr auf dem Stadtoval. Treffpunkt ist der Georg-Elser-Platz am KubAA. Vorgestellt wird das neue Quartier mit der Grünen Mitte, dem Steg, dem kürzlich fertiggestellten Hotels sowie den in Fertigstellung befindlichen Wohngebäuden. Abschließend besteht die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Umtrunk über das Gehörte auszutauschen.