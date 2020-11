Stadt Aalen: Gelebte Inklusion oder nur ein Lippenbekenntnis?

Mit einem Brief wendet sich Kerstin Abele von der Agenda-Gruppe „Aalen barrierefrei“ an die Öffentlichkeit. Ihr geht es um den Beschluss, dass der Asphalt auf der Schätteretrasse abgefräst und durch eine wassergebundene Decke ersetzt werden soll. Dieser sei in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik im Aalener Gemeinderat ohne vorherige Vorlage beschlossen worden, noch dazu ohne Berücksichtigung der bestehenden Barrierefreiheit. Denn Laut DIN 18040-1 müssen Wege dafür die Oberflächeneigenschaften eben, stufenlos, griffig, erschütterungsfrei, fugenarm und rutschhemmend vorweisen, so Abele.

Bei einer wassergebundenen Decke seien die Anforderungen an griffig, rutschhemmend und erschütterungsfrei nicht gegeben. Außerdem erhöhe sich der Rollwiderstand durch die kleinen Steinchen deutlich – „da wird ein Spaziergang sowohl für Rollstuhlfahrer wie auch für Rollatornutzer sehr anstrengend“, verdeutlicht Abele. Sie als als Rollstuhlfahrerin habe beispielsweise auf dem Friedhof in Wasseralfingen im Teil Kappelberg jahrelang selbst sehr negative Erfahrungen mit einer wassergebundenen Decke gemacht: „Nach ein paar Regentagen konnte der Belag das Wasser nicht mehr aufnehmen und es haben sich Pfützen gebildet. Ausgeschwemmte Furchen bilden unüberwindbare Hindernisse und man kann sich nicht vorstellen, was das für ein Schmutz an Rollstuhl und Kleidung war.“ Außerdem setzten sich kleine Steinchen ins Profil, die man im Fahrzeug und zuhause tagelang verteile.

Immer wieder sei sie auf dem Friedhof auch mit Rollatornutzern ins Gespräch gekommen. Die älteren, auf den Rollator angewiesenen Menschen hätten ähnliche Probleme wie Abele selbst im Rollstuhl und hätten deswegen teilweise sogar auf Friedhofsbesuche verzichtet. Dank des Einsatzes der Agenda-Gruppe „Aalen barrierefrei“ seien inzwischen Pflastersteine verlegt worden.

Abele greift auch auf, dass das Unterkochener Grüß-Gott-Wegle in der Broschüre „Wandern barrierefrei auf der Schwäbischen Ostalb“ bisher als gut geeignet aufgeführt sei, man dort also ohne Unterstützung einer Hilfsperson unterwegs sein könne. Da dieser Weg häufig von mobilitätseingeschränkten Personen genutzt werde, so Abele, entstünde ohne den bestehenden Belag ein großer Nachteil. In dieser Kategorie gebe es für Aalen nur noch einen weiteren Weg. Bei einer Neuauflage der Broschüre müsse das Grüß-Gott-Wegle ersatzlos gestrichen werden. Auch der extra ausgewiesene Behindertenparkplatz wäre dann überflüssig. „Aalen würde hier einen traurigen Rückschritt billigend in Kauf nehmen“, sagt Abele.

Wenn man sehe, dass auf der Westseite des Bucher Stausees aus Gründen der Barrierefreiheit eigens Asphalt und Pflastersteine aufgebracht wurden, stehe die Abfräsung des Asphalts auf der Schätteretrasse im totalen Gegensatz zu gelebter Inklusion. Diese sei ein permanenter Prozess, der nicht von selbst geschehe, sondern von allen gelebt und gestaltet werden müsse. Am 21. Juni 2012, so Abele, habe sich die Stadt Aalen mit einem Gemeinderatsbeschluss zu der UN-Behindertenrechtskonvention bekannt, die Erklärung von Barcelona unterschrieben und sehe sich in der Verantwortung, Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderung in den unterschiedlichsten Lebensbereichen zu ergreifen. Mit einem weiteren Gemeinderatsbeschluss im Oktober 2013 sei erstmalig ein Aktionsplan Inklusion erarbeitet worden, welcher im November 2015 vom Gemeinderat erneut beschlossen worden sei. Aus all diesen Gründen frage sie sich: „Sind Inklusion und alle Bemühungen, zu mehr Barrierefreiheit nur ein Lippenbekenntnis oder steht die Stadt Aalen dazu?“