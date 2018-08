Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz wird sich während einer viertägigen Denkmalreise vom 4. bis 7. September über ausgewählte Denkmale und den Denkmalschutz im Land informieren. Am Freitag, 7. September, führt sie ihr Weg auch auf die Ostalb. Gegen 11.15 Uhr wird Schütz am Aalener Besucherbergwerk Tiefer Stollen erwartet. Zuvor wird sie das Schwäbisch Gmünder Heilig-Kreuz-Münster besuchen, danach das Limestor in Dalkingen.