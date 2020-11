Staatsekretärin lobt die Stadt Aalen für Umweltschutz

Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, hat der Stadt Aalen in Begleitung der Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier einen Besuch abgestattet. Im Rathaus tauschte sie sich mit OB Thilo Rentschler zu Umweltthemen aus. „Aalen schafft Klima“ – diese Verpflichtung auf Nachhaltigkeit sowie Klima- und Umweltschutz habe in der Stadt seit Jahrzehnten Wurzeln, erklärte Rentschler. Seit über 30 Jahren kümmerten sich das städtische Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität sowie die Lokale Agenda um diese Themen. Die Staatssekretärin informierte sich über laufende Projekte wie die Renaturierung von Gewässern, klimaneutrales Bauen und klimafreundliche industrielle Prozesse. „Kommunen begleiten die Fragen des Umweltschutzes eng und tiefgehend“, sagte Schwarzelühr-Sutter. Initiativen wie in Aalen seien vorbildlich. Die Staatssekretärin trug sich ins Goldene Buch der Stadt Aalen ein. Auf dem Programm standen zudem Besuche bei der Papierfabrik Palm sowie im Fachklassentrakt des Schubart-Gymnasiums.