Stürmisches Wirrwarr beim Wetter

Mit zahlreichen Rathausstürmen, Feiern und Umzügen beginnt ab dem heutigen Gumpendonnerstag in Aalen und der Umgebung die Hochphase der „fünften Jahreszeit“. Und diese steht wettertechnisch unter gar keinem so schlechten Stern wie erwartet. „Der Gumpendonnerstag wird für viele überraschenderweise ein toller Frühlingstag werden“, sagt der Wetterexperte der Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung, Andy Neumaier. Es gibt Sonne und bis zu 16 Grad. Tagsüber sei es zwar etwas windig, aber der angekündigte Sturm ziehe erst zwischen 18 und 22 Uhr auf. Dann könne es auch kräftige Regenschauer und Graupelgewitter sowie Windböen zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde geben. „Der ganz große Sturm zieht an uns jedoch vorbei“, sagt Neumaier. Am Freitag gehe es mit den Temperaturen dann bergab und es schneie. Allerdings halte dieser kurze Wintereinbruch nicht lange an. Ab Samstag werde es wieder milder und am Sonntag steige das Thermometer auf bis zu 13 Grad. Auf frühlingshafte Temperaturen mit bis zu 16 Grad können sich Faschingsbegeisterte dann am Rosenmontag freuen.