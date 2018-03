Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will am Dienstag in Stuttgart Landräten, Bürgermeistern und Verbänden die Prioritätenliste für den Bundesverkehrswegeplan 2030 vorstellen. Mit dieser Liste legt das Land fest, welche Bundesstraßen im Südwesten in welcher Reihenfolge gebaut werden sollen. In Ravensburg wartet man besonders gespannt auf die Einordnung des Molldietetunnels.

Die öffentliche Straßenbaukonferenz war bereits für Ende November angesetzt, dann aber kurzfristig abgesagt worden.