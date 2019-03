Städtisches Orchester spendet

Rolf Dambacher, Vorsitzender des Städtischen Orchesters Aalen, hat einen Spendenscheck an Siegfried Lingel, Vorsitzender des Fördervereins „Leben und Wohnen im Alter“ überreicht. Mit den 1420 Euro wird der Umbau eines Multifunktionsraums in der Wohnanlage „Im Wiesengrund“ mitfinanziert. Im Erdgeschoss soll ein Multifunktionsraum entstehen. „Er wird Raum für Begegnungen, für Gottesdienste und sonstige Aktivitäten der Bewohner schaffen“, sagte Siegfried Lingel und bedankte sich beim Städtischen Orchester. Im Bild (von lins) Rolf Dambacher, OB Rentschler und Siegfried Lingel. Am 18. Mai wird der Raum, in dem der frühere Altar der alten Marienkirche aufgebaut werden wird, um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet. Eine Abordnung des Jugendorchesters wird dabei musikalisch begleiten.