SSV Reutlingen sagt Testspiel gegen VfR Aalen ab

Eigentlich hätte der VfR Aalen am Samstag um 14 Uhr in einem Testspiel gegen den SSV Reutlingen antreten sollen. Der Gastgeber hat dieses Spiel, das in Empfingen hätte stattfinden sollen, laut VfR Aalen allerdings kurzfristig abgesagt. Das nächste Testspiel findet dann erst im, am 29. Januar beginnenden, Trainingslager des VfR Aalen statt, teilt der Verein auf seiner Homepage mit.