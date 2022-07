SSV hat jetzt über 700 Mitglieder

Ehrungen und der Rückblick auf eine von der Corona-Pandemie geprägte Zeit standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des SSV Aalen, der mittlerweile über 700 Mitglieder zählt. Die Versammlung nahm zudem Abschied von ihrem langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden Albrecht Schmid, der vor einigen Wochen verstorben war.

In seiner Rede resümierte Vorsitzender Christian Jörg das letzte Jahr mitsamt den errungenen Erfolgen und verkündete stolz, dass nach der kürzlichen Neugründung der Mountainbike-Abteilung weitere neue Abteilungen hinzukommen sollen.

Zweiter Vorsitzender Florian Goth gab einen kurzen Überblick über vergangene sowie auch in naher Zukunft anstehende Veranstaltungen. So erwähnte er, dass zwar aufgrund der Corona-Einschränkungen die SSV-Waldweihnacht wieder ausfallen musste, der trotzdem abgehaltene Christbaumverkauf auf dem SSV-Gelände aber ein voller Erfolg gewesen sei. Zudem lud Goth alle Anwesenden ein, den baden-württembergischen Meisterschaften der Behinderten -und Versehrtensportler und dem erstmals vom SSV veranstalteten Elfmeter-Cup auf dem Vereinsgelände beizuwohnen. Auch auf den Umzug des SSV-Standes an den Reichsstädter Tagen in die Stadelgasse ging Goth ein.

Im Anschluss erläuterten die beiden Geschäftsführer Patrick Bauer und Tobias Nestvogel den Mitgliedern die zahlreichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten, die im letzten Jahr durchgeführt wurden, und stellten unter großem Applaus die neue SSV-Website und einige neue Kampagnen aus den Sozialen Medien vor. Der SSV wirke nun viel frischer und jünger.

Felix Herzog berichtete, dass es dem SSV gelungen sei, im letzten Jahr trotz Corona eine steigende Anzahl der Mitglieder zu verzeichnen, so dass das erste Mal seit einigen Jahren hier wieder die Marke von 700 Mitgliedern geknackt worden sei.

Hauptkassierer André Bauer erläuterte, dass der SSV trotz fehlender Einnahmen wegen ausgefallener Feste und Veranstaltungen dennoch weiterhin finanziell gesund aufgestellt sei. Im Anschluss wurde der gesamte Vorstand für weitere zwei Jahre Amtszeit gewählt.

Danach trugen alle Abteilungen ihre Abteilungsberichte vor. Besonders der erstmals vorgetragene Bericht der neu gegründeten Mountainbike-Abteilung wurde mit Spannung verfolgt. Hier sei es laut Abteilungsleiter Alexander Fritz dem SSV gelungen, bereits vielen Radsportbegeisterten in Aalen ein neues Zuhause zu geben.

Die Jugendfußball-Mannschaften der D-Jugend und B-Jugend wurden für ihre Meistertitel geehrt. Ebenso wurden Peer Bader, Nicolai Barth, Franz Hager, Werner Schniepp, Matthias Scherle, Martin Willaczek, Alexander Zeller, Caroline Kahler, Verena Scholl sowie Kristin Jess (alle von der Behinderten- und Versehrtensportabteilung) für ihre zurückliegenden Erfolge gefeiert.

Die weiteren Geehrten: für 20 Jahre Mitgliedschaft Heike Würfel, Leon Francz und Sigrun Hildebrandt; für 40 Jahre Mitgliedschaft Christina Kohnle, Wolfgang Möginger und Horst Prietzel; für 50 Jahre Mitgliedschaft Erna Harms, Siegfried Jaumann und Joachim Kühnel; für 60 Jahre Mitgliedschaft Klaus Anlauff, Günter Förster und Peter Kaltenberger.

Für besondere Verdienste um den Verein wurden zudem folgende Mitglieder geehrt: Christina Kohnle (20 Jahre Frauenbeauftragte), Bernd May und Marianne Schürg (zehn Jahre Abteilungskassierer) sowie Ludwig Scholl ( Jahre Übungsleiter).