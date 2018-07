SSV ehrt seine Helfer

„Vielen Dank für Euren jahrzehntelangen Einsatz für den SSV Aalen." So leitete Vorsitzender Albrecht Schmid den Ehrungsteil eines geselligen Abends ein, zu dem die Helferinnen und Helfer, Übungs- und Abteilungsleiter in die SSV-Vereinsgaststätte eingeladen waren.

Der Vorstandschaft war dieses dritte Helferfest ein besonderes Bedürfnis, weil sich viele dem Verein unentgeltlich zur Verfügung stellen. Ulla Haußmann nahm die Ehrungen für den Schwäbischen Turnerbund und den Württembergischen Fußballverband wahr, während Gunnar John für den Württembergischen Leichtathletikverband ehrte.

Die WLSB-Ehrennadel in Gold erhielt Karl Evertz, in Silber Albrecht Schmid. Die Sportkreis-Verdienstmedaille wurde dem SSV-Urgestein Günther Heldenmaier verliehen. Die Ehrennadel der Württembergischen Sportjugend in Bronze erhielten Gerdi Prosi, Berthold Schaupp, Richard Ulmer, Margit Ulmer, Elvira Bader und Ludwig Scholl. Die Silberne Ehrennadel wurde Ulrike Burchert zuteil, über Gold freute sich Franz Hager. Mit der STB-Ehrennadel in Bronze wurde Erika Stecker ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Silber des Württembergischen Leichtathletikverbandes erhielten Gerdi Prosi, die goldene Ehrennadel Cornelia und Roland Riedel. Namens des Fußballverbandes wurden Holger Merz mit dem Verbandsehrenbrief in Bronze und Gerhard Kluger mit der Jugendleiter-Ehrennadel in Bronze geehrt.