SSV Ebnat steigt in die Bezirksliga auf

Nach Abschluss aller sieben Wettkämpfe in der Kreisliga Luftpistole hat sich das Team des SSV Ebnat dank der besseren Einzelpunkte den Meistertitel vor dem SV Fachsenfeld I gesichert und steigt somit in die Bezirksliga. Den Abstieg in die Kreisklasse müssen die SGi Ellwangen II und der SV Dirgenheim antreten.

Ebnat – Walxheim II 2:3. Knapper Erfolg zum Saisonabschluss für Ebnat. Sie gewannen mit Marc Begehold (360:340) gegen Matthias Gühring, Arno Pompe (349:345) gegen Carolin Reichert und Christian Pollmann (354:336) gegen Josef Grau ihre Duelle. Bei Walxheim punkteten Kerstin Reichert (353:351) gegen Thomas Röhrer und Manuel Butz (340:322) gegen Peter Pompe.

Essingen II – Ellwangen II 4:1. Ellwangen konnte nicht in Bestbesetzung antreten und musste in Essingen dennoch eine klare Niederlage hinnehmen. Den Ehrenpunkt für Ellwangen sicherte Rudi Pfaff (343:339) gegen Thomas Maier. Die Punkte für Essingen holten Andreas Buda (340:310) gegen Ann Kathrin Wagner, Udo Rose 8356:330) gegen Pascal Zeller, Joachim Poloczek (342:341) gegen Steffen Legner und Ulrich Bingel (350:335) gegen Karl-Heinz Schäfer.

Fachsenfeld I – SV Westhausen 4:1. Mit diesem deutlichen Heimsieg errang Fachsenfeld den Vizemeistertitel. Reinhard Lachnit (368:345) gegen Wolfgang Grein, Gregor Haluszczynski (359:354) gegen Patrizia Fecker, Bernd Händle (348:341) gegen Jürgen Biller und Julian Vogt (339:337) gegen Benjamin Litke gewannen jeweils ihre Duelle. Den Ehrenpunkt für Westhausen holte Roland Wittwer (334:321) gegen Rebecca Schniepp.

Dirgenheim – Bopfingen 0:5. Bopfingen gewann kampflos.