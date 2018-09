SSV Aalen gewinnt das Derby der Absteiger

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A II hat den stürmischen Spieltag auf dem Sofa verbringen dürfen. Der Verfolger aus Rainau hat seine Chance genutzt und den Vorsprung auf den Spitzenreiter schmelzen lassen. Adelmannsfelden feiert gegen den VfB aus Tannhausen einen weiteren wichtigen Punktgewinn.

Kreisliga A I: Böbingen - SGM Hohenstadt/Untergröningen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 P. Hager (45.), 2:0 Knödler (45. + 2), 2:1 Feil (80.). Mit dem Wind im Rücken hatten die Gastgeber die erste Halbzeit im Griff. Da die Gäste aber gut standen, dauerte es bis kurz vor der Pause, bis man durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Front ziehen konnte. In der zweiten Hälfte hatte die SG den Wind auf ihrer Seite, konnte sich aber keine zwingenden Chancen erspielen. Erst zehn Minuten vor dem Ende fiel durch einen schönen Fernschuss der Anschlusstreffer.

Essingen II - Mögglingen 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Nagler (14.).

Zu Beginn merkte man den Essingern die etwas bessere Position in der Tabelle überhaupt nicht an. Stattdessen erzielten die Gäste die frühe Führung und besannen sich in der Folge darauf, diese zu verteidigen. Im Laufe der Partie setzten die Essinger immer wieder Akzente in der Offensive, mussten sich jedoch aufgrund der gefährlichen Konter der Gäste stets vorsichtig verhalten. Mit einer Roten Karte dezimierte sich der TSV II in der 87. Minute noch selbst.

Kreisliga A II:

Westhausen - Ellenberg 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Waizmann (11.), 2:0 Egunjobi (37.), 2:1 Knecht (73.), 3:1 Förster (85.). Bes. Vorkommn.: Gelb-Rot Westhausen. In einem hart umkämpften Spiel hatten die Hausherren mehr vom Spiel und gewannen schlussendlich auch in der Höhe verdient. Reserven: 2:2.

Dorfmerkingen II - DJK-SG Schwabsberg-Buch 0:2 (0:2). Tore: Tore: 0:1 Banen Essome (1.), 0:2 Feifel (6.). Nach einer desaströsen Leistung verlieren die Sportfreunde verdient mit 0:2.

Tannhausen - Adelmannsfelden 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Boll (40.), 1:1 D. Weißenburger (65.). In der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft das Spiel über weite Teile unter Kontrolle. Nach zwei bis drei vergebenen Großchancen, kam es zu einem Gestocher im Strafraum von Tannhausen. Der VfB konnte den Ball nicht klären und er landete vor den Füßen von Alex Boll, der den Ball aus 16 Metern ins rechte Eck zwirbelte. Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Tannhausen hatte das Spiel komplett unter Kontrolle und konnte verdient zum 1:1 ausgleichen. Trotz spielerischer Überlegenheit der Heimmannschaft blieb es dabei. Reserven: 3:6.

Ebnat - SSV Aalen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Berisha (10.), 1:1 Milz (53./FE), 1:2 Kaufmann (63.FE), 1:3 Pieda (86.). Die Gäste aus Aalen erwischten die Schwarz-Gelben eiskalt und gingen bereits nach zehn Minuten in Führung, so blieb es auch bis zur Halbzeit, wobei Ebnat wieder beste Torchancen liegen ließ. In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel zusehends, das Fehlen von einigen Stammspielern in beiden Mannschaften machte sich bemerkbar.

Hüttlingen - Pfahlheim 0:0. In einem an Höhepunkten armen Spiel gab es ein gerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften versuchten über den Kampf ins Spiel zu kommen, jedoch gelang dies auch auf Grund des stürmischen Wetters nicht wirklich.

Abtsgmünd - Bopfingen 0:1 (0:1). Tor: Coletti (15.). In der ersten Hälfte hatte Bopfingen leichte Vorteile und ging verdient in Führung. Nach der Pause kam die TSG besser ins Spiel, konnte ihre Chancen aber nicht nützen.

Kerkingen - SGM Union Wasseralfingen 2:2(2:1). Tore: 0:1 Ulmer(20.), 1:1 Trautwein(24.), 2:1 Leib Ch.(29.), 2:2 Pugar (88., FE). Die Union startete besser ins Spiel und ging folgerichtig in Führung. Binnen fünf Minuten drehte Kerkingen die Partie und lies dabei noch einige gute Möglichkeiten liegen. Mit dem Wind im Rücken drängte der Gast in der zweiten Halbzeit die Hausherren in ihre Hälfte und wurden für ihre Bemühungen kurz vor Schluss belohnt.

Schloßberg - Stödtlen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Ilg (26.), 0:2 und 0:3 Lutz (26., 50., 85.). Bes. Vorkommn.: Gelb-Rot Schloßberg (80.). Stödtlen war über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft und gewann verdient. Reserven: 2:3.

Kreisliga A III: SGM Königsbr./Oberkochen - Schnaitheim II 2:1. Keine weiteren Angaben.