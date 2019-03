Sprung ins Halbfinale geschafft

Aalen-Hofen (an) - Im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaften in Ostfildern-Kemnat hat das U 17-Radballteam aus Hofen einen respektablen dritten Platz erreicht. Damit schaffen die Hofener den Sprung ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaften

Die erste Mannschaft des RKV Hofen, Nils Schiele und Noah Janas, kämpfte am Wochenende in Ostfildern-Kemnat um den Einzug ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft der Altersklasse U 17. Fünf Teams aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen waren in Kemnat am Start. Im Modus „jeder gegen jeden“ wurden die Halbfinalteilnehmer ermittelt.

Guter Start für RKV

Hofen erwischte dabei einen guten Start. Im ersten Spiel gegen Reichenbach war das Duo des RKV, Schiele/Janas von Beginn an tonangebend, vergab aber reihenweise gute Möglichkeiten.

In Durchgang zwei machten es die beiden Hofener dann deutlich besser und erzielten gleich mit der ersten Aktion den Führungstreffer und wenig später sogar das 2:0. Mitte der zweiten Hälfte erhöhte Nils Schiele mit einem sehenswerten Treffer an die Unterkante der Latte auf 3:0. Noah Janas erzielte kurz vor Schluss noch auf 4:0. Bereits im zweiten Spiel konnte Hofen den Einzug ins Halbfinale klar machen.

Es ging auch gleich gut los. Gegen Darmstadt-Eberstadt (Hessen) gelang Hofen bereits mit dem ersten Angriff der Führungstreffer. Das Team aus Hessen spielte im weiteren Verlauf dann aber extrem defensiv und es kam kein richtiger Spielfluss auf. Fast mit dem Halbzeitpfiff gelang Eberstadt der überraschende Ausgleich.

Hofen ohne Zugriff auf den Ball in Hälfte zwei

Auch in der zweiten Hälfte bekam Hofen keinen Zugriff auf den Ball. Mitte der zweiten Hälfte gelang Eberstadt sogar die glückliche 2:1-Führung. Hofen versuchte danach alles um das Ergebnis nochmal zu verbessern. Eberstadt schaffte es aber letztlich den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

Im dritten Spiel trafen Schiele/Janas auf den amtierenden Baden-Württembergischen Meister aus Kemnat. Das Spiel endete erwartungsgemäß mit einem deutlichen 8:1 Sieg-für das Team aus Ostfildern.

Im letzten Spiel musste Hofen nun zwingend punkten. Aber auch der Gegner aus Mindelheim (Bayern) hatte noch die Chance mit einem Sieg ins Halbfinale einzuziehen. Dementsprechend hart umkämpft war die Partie. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging es mit einem 1:1 in die Pause. Hofen erwischte danach den besseren Start und ging mit 2:1 in Führung und konnte kurz danach sogar auf 3:1 erhöhen. Mindelheim verkürzte Mitte der zweiten Hälfte zwar nochmals auf 3:2. Danach war aber wieder Hofen am Drücker und gewann am Ende deutlich mit 5:2.

Am 6. April wartet das Halbfinale

In der Abschlusstabelle landeten Schiele/Janas auf dem dritten Platz hinter Kemnat und Eberstadt, und sind dadurch für das Halbfinale der Deutschen Jugendmeisterschaften am 6. April qualifiziert. Damit gehören die beiden Hofener Radballer Nils Schiele und Noah Janas in der Altersklasse U-17 zu den 24 besten Teams in Deutschland. Ein weiterer Erfolg der beiden Radballer vom RKV Hofen.