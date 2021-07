Sprinttriathlon: Herkert ist Landesmeister in der AK 65

Am vergangenen Wochenende sind die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Sprinttriathlon in Mühlacker ausgetragen worden. Mit dabei Jürgen Herkert von der Aalener Sportallianz.

Coronabedingt waren es die ersten Landesmeisterschaften seit knapp zwei Jahren. Rund 240 Triathleten hatten für das Sprintrennen im Rahmen des Volksbank Triathlon Mühlacker gemeldet. Das geplante Schwimmen in der Enz wurde aufgrund von Hochwasser ins Hallenbad und Freibad verlegt.

Nach der Teilnehmeraufstellung vor dem Hallenbad ging es in kleinen Gruppen ins Bad. Dort erfolgte alle drei Sekunden ein Einzelstart. Nach geschwommenen 200 Metern ginge es ins nahegelegene Freibad, um weitere 400 Meter zu absolvieren. Anschließend lief man ins Stadion wo sich die Wechselzone befand.

Die Radstrecke führte auf einen zehn Kilometer langen Rundkurs mit 150 Höhenmetern. Dieser musste zweimal durchfahren werden. Die anschließende Laufstrecke führt auf einer Runde durch die Innenstadt von Mühlacker. Auch diese musste zweimal bewältigt werden. Am Ende erreichte der Aalener Herkert das Ziel im Stadion nach 1:22:56 Stunden auf dem 88. Gesamtplatz und als Erster in der Altersklasse 65, nur knappe neun Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Diese Platzierung bedeutet die Baden Württembergische Meisterschaft in der AK 65.