Mario Walter (RSG Ostalb), erfolgreicher Amateur im Springsport aus Ellwangen-Killingen, kann sich auch international präsentieren. Bei der „Pferd international“, einer Pferdesportveranstaltung in München-Riem, zeigte er sich mit seinen Erfolgspferden Quindeur und FBW Charlotta in Bestform. Bereits zum Auftakt siegte er mit dem 10-jährigen Quindeur aus der Zucht von Josef Konle aus Zöbingen, in einer Internationalen Springprüfung CSI 1* mit 0 Fehlern und 52,45 Sekunden gebrauchter Zeit und ließ ein hochkarätig besetztes Starterfeld mit dem Weltmeister und Olympiasieger Michael Jung aus Horb sowie Simone Blum aus Zolling, hinter sich.

Mit diesem Sieg qualifizierte er sich mit Quindeur für den „Preis der Freunde Pferd International“, einer internationalen Springprüfung mit Stechen CSI 1*. Nach einem Fehler im Umlauf verpassten Walter und Quindeur das Stechen knapp, erritten sich jedoch mit der schnellsten Zeit im Umlauf noch einen achten Platz. Auch FBW Charlotta zeigte sich bei der internationalen Barrierenspringprüfung CSI 3*/1*gut aufgelegt. Im Umlauf an den Barrieren fehlerfrei sprang sie hoch hinaus, bis dann im vierten Stechumlauf doch eine Stange fiel - 2. Platz.