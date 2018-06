Sprechakrobat mit „Boxing“-Talent

„Ist das Hirn zu kurz gekommen, wird sehr gern Moral genommen“, hat Mal ein deutscher Satiriker geschrieben. Im Denkkasten von Timo Wopp ist dagegen alles in Ordnung. Zunge und Humordrüse sind gut ausgestattet, die Motorik läuft rund. Warum der mittlerweile recht bekannte Kabarettistin der Stadthalle sein Programm „Moral – eine Laune der Natur“ nennt, erschließt sich zwar nicht so richtig.

Aber egal: Der Mann hat’s drauf, bietet dem Zeitgeist die Stirn, tanzt mit bei der Gesellschaft am Rande des Wahnsinns und ist nicht nur ein vorzüglicher Wortakrobat. Unterm Strich bedeutet das: Zwei Stunden lachen auf hohem Niveau. Der gebürtige Oldenburger fühlt sich gleich wohl in Aalen. Lauter Schwaben hier. Kennt er vom Prenzlauer Berg. Alles voller Schwaben, auch die Wohnung. Nur der aus dem Obergeschoss, der kommt aus Baden. Sind die Schwaben also das einzig Normale in der Bundeshauptstadt? Scheint so, findet Wopp – die „Stadt mit dem größten Passivflughafen der Welt“.

Auch sonst fühlt er sich wohl hier in der Stadthalle, wo mit ihm die Saison des Kleinkunst-Treff startet: Deutlich „unter 90 Plus“ sind die meisten Gäste, er traut ihnen also zu, „zu lachen, ohne spontan Wasser lassen zu müssen.“ Immerhin: „Man roch, die Spargelsaison hatte begonnen.“ Jaja, richtig fies kann er werden. Er geht in die Untiefen der „Meinungsinkontinenz“, so mancher Verschwörungstheorie.

Viel arbeitet Wopp ab, die Zeit vergeht im Flug. Es geht um „selbstironische Feministinnen“ und „tolerante Veganer“, „magersüchtige Sumo-Ringer“, um Trump, Gandhi oder den Whistleblower Snowden, dessen Schicksal zeige, dass „zu viel Wissen auch eine Behinderung sein kann“ - „plötzlich landet man für sechs Wochen auf einem Moskauer Flughafen.“

So viel Stress kann ihm nicht passieren. Er relaxt beim Frustauslassen an Kindern, im Streichelzoo beim Jagen oder beim „Boxing“. Das hat mit Boxen nichts zu tun: Wopp jongliert mit drei „Bedeutungskisten“. Und beweist damit, dass er nicht nur ein Akrobat des Wortes ist.