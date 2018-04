Hier wächst etwas Großes zusammen: Seit zweieinhalb Jahren wird an der Fusion des TSV Wasseralfingen, des MTV und der DJK Aalen gearbeitet. Etwa 4200 Mitglieder wird dann nach der Verschmelzung dieser mit Abstand größte Aalener Sportverein haben.

Eine Menge Details gab’s und gibt’s zu klären. Angefangen von der Satzung über die Mitgliedsbeiträge und den neuen Vereinsnamen bis zu steuerlichen Fragen. Eine echte Neuigkeit war gestern bei der Infoveranstaltung in der TSV-Halle zu hören: Beim künftigen Sportvereinszentrum haben sich nun zwei mögliche Alternativ-Standorte zum Hirschbach aufgetan – beide ziemlich genau an der Gemarkungsgrenze zwischen Aalen und Wasseralfingen. Die Gründe für die Verschmelzung sind schon öfter genannt worden. Es sind eine ganze Menge. Unter anderem soll das Sportangebot optimiert und kräftig bei der Grunderwerbsteuer eingespart werden. Die würde nach einer Fusion, rechnet der Sportkreisvorsitzende Manfred Pawlita zusammen, deutlich geringer ausfallen. Etwa 15 000 statt 60 000 bis 70 000 Euro. Zudem: Die Ehrenamtlichen sollen „fit“ gemacht werden, sie sollen mehr Spaß in ihrem Amt haben, aber auch professioneller werden. Professionalität, darauf legt Pawlita Wert, ist nicht das Gegenteil von Ehrenamt. Was Karl-Heinz-Vandrey (TSV), Dietmar King (MTV) und Erika Himml (DJK) sofort unterschreiben: Man will einen starken Vielspartenverein gründen mit einem Sportangebot von Badminton über Handball, Fechten und Schwimmen, Tischtennis bis Volleyball. Für Pawlita ist die Verschmelzung eine Notwendigkeit, kommt zur rechten Zeit und mit den richtigen Akteuren – „es sind ja drei gesunde Vereine“.

Einige Fragen sind noch offen

Noch ist noch nicht alles im Detail geregelt. Einige juristische und rechtliche Fragen sind noch offen, beziehungsweise in Prüfung. Noch nicht ganz geklärt ist die Sache mit dem Fußball. Diese Frage stellte sich, als die DJK in den Fusionsprozess dazu stieß. Klar ist: Es wird nur Mannschaften bis zur B-Jugend und keinen Ligaspielbetrieb geben. Für die Fusions-Akteure wäre es ganz gut, wenn die etwa 30 Aktiven als eigene Einheit erhalten werden könnten, etwa als eigene Mannschaft. Leider, bedauert Pawlita, hätte man bei Gesprächen mit der Union Wasseralfingen und dem SSV kein positives Ergebnis gefunden.

Ein wichtiges Thema ist das Projekt Sportvereinszentrum, Aalen ist hier ein „weißer Fleck“, sagt Pawlita und zählt auf, wo es solche SVZ überall gibt – in Hüttlingen, in Ulm, Sontheim, Kirchheim, Fellbach, Heidenheim und so weiter. Aber eben nicht in der Großen Kreisstadt Aalen. Und bei einem möglichen Standort kommt hier die Neuigkeit: So ein Zentrum im Hirschbach ist „sehr schwierig“, das wisse man nun. Pawlita zählt auf: Parksituation, Verkehrsgutachten, die Kombibadentscheidung des Gemeinderats und den Widerstand der „Aktiven Bürger Hirschbach“ beziehungsweise des Hirschbachclubs. Laut Informationen der Vereinsvorsitzenden ist hier bei einem Beschluss für den Hirschbach definitiv rechtlicher Widerstand angekündigt. Derweil sind die Fusionsvorbereiter fündig geworden bei der Suche nach einem alternativen Standort: Zum einen im „Schlauchwasen“ unterhalb des Rötenbergs an der Straße in Richtung Wasseralfingen. Hier gibt es sogar eine Zusage des Grundstücksbesitzers, erklärt Pawlita. Er hätte sich bereit erklärt, 7000 Quadratmeter zu verpachten für das SVZ. Wenn zusätzliche Grundstücksfragen geklärt werden können, könnte dieser Standort auch noch anders angelegt werden, etwa weiter den Berg hoch versetzt in Richtung Gewann „Hinterfeld“.

2021 will man Einweihung feiern

Und es gibt noch einen weiteren „heißen“ Kandidaten für einen Standort (es gibt insgesamt neun Varianten und Alternativvarianten), deshalb „fahren wir bei der Standortfrage zweigleisig“, erklärt Pawlita: Im Bereich östlich der Blezinger Straße (beim neuen IHK-Gebäude) und nördlich davon, beide also im Bereich des Berufsschulzentrums. Für Pawlita hat dieser Standort an der Grenze zwischen Aalen und Wasseralfingen „viel Charme“. Und beim großen „Knackpunkt“ Parkplätze könnte sich eine ganz neue Lösung herauskristallisieren: Laut Pawlita kann sich Landrat Klaus Pavel dort ein Parkhaus vorstellen, das von der Berufsschule genutzt wird, bei dem eine Teilfläche aber auch der Stadt Aalen zugeordnet wird. Der – ambitionierte – Zeitplan für das Projekt Sportvereinszentrum des künftigen Großvereins: Spatenstich 2020, Einweihung 2021.