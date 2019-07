Sporttage bieten eine bunte Mischung

Am vergangenen Wochenende hat der Sportverein Ebnat seine Sporttage veranstaltet. Zum Auftakt fand am Freitag ein AH-Turnier mit fünf Mannschaften statt. Die „Alten Herren“ boten guten Fußball und der FV08 Unterkochen wurde Turniersieger, gefolgt vom Gastgeber SV Ebnat.

Der Samstagmorgen stand ganz im Zeichen der E-Junioren, der SV Ebnat konnte den FV Plochingen begrüßen, die ihren Saisonabschluss in Ebnat mit Übernachtung machten. Am Nachmittag waren die Bambini an der Reihe, die jüngsten Kicker von der Union Wasseralfingen, TSV Oberkochen, SGM Elchingen/Dorfmerkingen, SSV Aalen, SV Waldhausen und SV Ebnat spielten gegeneinander und liefen angefeuert von den Eltern zur Höchstform auf. Jede Mannschaft wurde mit Medaillen ausgezeichnet.

11er-Cup als Highlight

Als Highlight dieses Samstags kann man wiederum den 11-er Cup bezeichnen.

Vor einer guten Kulisse haben sich 20 Mannschaften im Elfmeterschießen gemessen. Turniersieger wurde „Elferkillers“, gefolgt von SGM Fifa 03. Der Sonntag begann mit einem Trail-Run, mit Instructor Jürgen Kamrad, die zahlreichen Teilnehmer erkundeten bei perfektem Wetter die Umgebung Ebnats mit einem Querfeldein-Lauf.

Den Auftakt auf dem Platz am Sonntag bildete ein Freundschaftsspiel der C-/B-Juniorinnen des SV Ebnat gegen FC Härtsfeld, das die Gastgeber mit 16:0 gewannen. Gespannt durfte man sein, denn die Meistermannschaft der Aktiven Damen, die in die Bezirksliga aufgestiegen sind, forderte eine Mannschaft mit aktuellen und Ex-Trainern heraus. Die Damen unterlagen knapp mit 7:8, wobei die Trainer anschließend stehend K.o. waren. Sie wurden gefordert, denn in den letzten Minuten lag der Ausgleich in der Luft.

Für die Kleinen außerhalb des Platzes wurde Kinderschminken angeboten, was sehr gut ankam und die Tischtennis-Abteilung bot die Gelegenheit sich an der Platte zu versuchen.

Vor dem Aktiven Herrenspiel gegen den SV Großkuchen, das 3:3 Unentschieden endete, präsentierten sich die Tanzgruppen „Mini-Dancer“ und „Happy Dancer“ unter der Leitung von Jennifer Kieninger und „Second Step“ geleitet von Jennifer Kieninger und Sabrina Deeg. Die kleinen Tänzerinnen bekamen großen Applaus.

In der Halbzeitpause des Aktiven Herrenspiels präsentierte sich die Kunstturnabteilung unter der Leitung von Christine Klugseder, Tanja Weber, Petra Grandy und Jenny Scholl. Es war wiederum ein Auftritt der Superlative, der mit einer Pyramide aller Sportler der Kunstturner endete.