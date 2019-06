Sportschütze Sorg ist nicht zu schlagen

Bei den Württembergischen Meisterschaften im Sportschießen ist Paul Sorg vom SV Buch in der Disziplin KK-Gewehr 3x20, Herren IV nicht zu schlagen gewesen. Mit 552 Ringen stellte er den aktuellen Landesrekord ein und gewann deutlich vor Gerd Dörflinger (SSV Mundelsheim, 547 Ringe) und Gerhard Broos (SV Mönchberg, 543 Ringe). Eine Besonderheit seines Erfolges: Sorg ist deutlich älter als die meisten seiner Konkurrenten.

In der Altersklasse Herren IV sind Schützen ab 61 Jahren startberechtigt – der Bucher Seniorschütze durfte in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiern. Einen Landesmeistertitel gab es für die Luftgewehrmannschaft Herren I des SV Buch. Louis Fürst (393 Ringe), Tobias Hahn (388 Ringe) und Markus Köppel (386 Ringe) erzielten mit 1167 Ringen einen neuen Landesrekord und verwiesen den SV Grünmettstetten (1161 Ringe) und die SVng Geifertshofen (1138 Ringen) auf die Plätze 2 und 3. Fürst holte dazu noch die Silbermedaille in der Einzelwertung.