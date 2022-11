Sportplatz am Samstag: TSV Essingen gewinnt sechstes Spiel in Serie und ist Spitzenreiter - sieben Tore bei der TSG

Verbandsliga: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Calcio Leinfelden-Echterdingen 4:3 (3:3). Tore: 1:0 Rembold (6.), 1:1 Peric (23.), 2:1 Rieger (26.), 3:1 Serejo (38.), 3:2 Swieter (41.), 3:3 Kotsoglou (44.), 4:3 Fichtner (83.). In einer wilden Partie setzte sich die TSG Hofherrnweiler-Unterombach mit 4:3 durch. Sechs der sieben Tore fielen dabei in der ersten Halbzeit.

SV Fellbach - TSV Essingen 2:4 (0:2). Tore: 0:1 Groiß (4.), 0:2 Coban (6.), 0:3 Weissenberger (77.), 1:3, 2:3 Hofmeister (80. und 89.), 2:4 Rösch (90.+4). Der TSV startete perfekt in die Partie und führte bereits nach sechs Minuten mit 2:0. In der 78. Minute erzielten die Essinger das 3:0 und die Partie schien bereits entschieden. Doch Fellbach konnte auf 2:3 verkürzen, ehe Lukas Rösch in der Nachspielzeit den vierten Essinger Treffer erzielte. Da Normannia Gmünd nur 1:1 gegen Biberach spielte, ist der TSV Essingen nun neuer Verbandsliga-Spitzenreiter.

Sportfreunde Dorfmerkingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Voigt (50.), 0:2 Lehanka (57.), 0:3 Minder (69.). Im Sportfreunde-Duell setzte sich Schwäbisch Hall in Dorfmerkingen klar mit 3:0 durch.

Landesliga: FC Blaubeuren - SV Waldhausen 5:3 (5:2). Tore: 1:0 Kolenda (6.), 1:1 Mayer (10.), 2:1 Lijesnic (12.), 2:2 Mayer (16.), 3:2 Fernandes (17.), 4:2 Covo (23.), 5:2 Lijesnic (36.), 5:3 Mayer (65.). In den ersten 17 Minuten konnten die Zuschauer fünf Tore Tore bestaunen - die Gastgeber führten 3:2. Bis zur Pause erzielte Blaubeuren noch weitere zwei Treffer. In der zweiten Halbzeit konnte Waldhausen noch auf 3:5 verkürzen. SVW-Stürmer Kevin Mayer erzielte dabei drei Treffer.

TSV Oberensingen - SV Neresheim 2:4 (0:1). Tore: 0:1 Dedic (30.), 1:1 Kühnert (50.), 1:2 Filipovic (53.), 1:3 Mango (53.), 2:3 Zaglauer (62.), 2:4 Wende (76.). Der SV Neresheim feierte beim Spitzenreiter TSV Oberensingen mit 4:2 durchsetzen.