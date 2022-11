Sportplatz am Samstag: Siebter Sieg in Serie für den TSV Essingen, auch Hofherrnweiler gewinnt

Verbandsliga: TSV Essingen - TSV Berg 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Groiß (1.). Der TSV Essingen feiert in der Verbandsliga den siebten Sieg in Serie und gewinnt dank eines Treffers in der ersten Minute mit 1:0 gegen den TSV Berg.

TSV Ilshofen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Zahner (42.), 0:2 Rief (53.). Kurz vor und kurz nach der Pause schlug die Mannschaft von Trainer Patrick Faber zu. Mit 2:0 setzte sich die TSG beim Oberliga-Absteiger Ilshofen durch.

Sonntag, 14.30 Uhr: Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Landesliga: SV Neresheim - Türk Spor Neu-Ulm 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Araujo (10.), 0:2 Tuna (19.), 0:3 Kajan (57.), 0:4 Bagceci (68.). Der Verbandsliga-Absteiger führte bereits nach 19 Minuten mit 2:0 in Neresheim. Auch in der zweiten Halbzeit erzielten die Gäste noch zwei Tore.

SV Waldhausen - TV Echterdingen 1:5 (1:3). Tore: 0:1 Yilmaz (12./Elfmeter), 0:2 Vran (27.), 1:2 Mayer (29.), 1:3 Celiktas (34.), 1:4 Carvalho (73.), 1:5 Große Scharmann (83.). Platz zwei und Krise passen eigentlich nicht zusammen. Im Falle von Waldhausen allerdings schon. Das Team von Jens Rohsgoderer kassierte eine 1:5-Heimklatsche und wartet nun schon seit sechs Spielen auf einen Sieg. Allerdings rangiert man in der Tabelle vor den Sonntagsspielen immer noch auf einem ganz starken zweiten Tabellenplatz.