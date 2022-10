Sportplatz am Samstag: Partie der Sportfreunde nach rassistischen Beleidigungen abgebrochen

Im Verbandsliga-Spiel zwischen dem SSV Ehingen-Süd und den Sportfreunden Dorfmerkingen kam es zu einer Szene, die im Sport und im Allgemeinen überhaupt keinen Platz hat. In der 42. Spielminute wurde die Partie beim Stande von 1:0 für den SSV aufgrund von rassistischen Beleidigungen abgebrochen. Wie die Sportfreunde auf ihrer Facebook-Seite berichten, wurde Yamoussa Camara von außen rassistisch beleidigt. Camara verließ unerlaubt den Platz und sah vom Schiedsrichter die Ampelkarte. Die rassistische Äußerung sei vom Schiedsrichtergespann bestätigt worden, daraufhin haben die Sportfreunde geschlossen den Platz verlassen. Dabei wird vonseiten der Sportfreunde betont, dass sich die Spieler des SSV Ehingen-Süd und der gesamte gastgebende Verein vorbildlich verhalten haben, aber: „Wir als Sportfreunde Dorfmerkingen tolerieren keinerlei Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das hat keinen Platz in unserem Sport“, so die Sportfreunde.

TSV Essingen - SC Geislingen 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Ibrahimovic (14.), 1:1, 2:1 Coban (28. und 31.), 3:1 Ruther (78.), 4:1 Weissenberger (90.+4). Der TSV Essingen hat nach Rückstand noch klar mit 4:1 gegen den SC Geislingen gewonnen. Für die Mannschaft von Trainer Simon Köpf war es der fünfte Sieg in Serie.

Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Uygun (24.), 2:0 Schmidt (46.). Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach musste sich Schwäbisch Hall mit 0:2 geschlagen geben.

Landesliga

SV Waldhausen - SV Bonlanden 0:1 (0:1). Tor: Ehret (34.). Der SV Waldhausen hat die Heimpartie gegen den SV Bonlanden knapp mit 0:1 verloren. Das Team von Trainer Jens Rohsgoderer wartet nun seit vier Spielen auf einen Sieg.

SV Neresheim - TV Echterdingen 2:2 (2:1). Tore: 1:0 H. Yildiz (7.), 2:0 Bojang (24.), 2:1 Große Scharmann (33.), 2:2 Caldas de Carvalho (56.). Der SV Neresheim kam trotz einer 2:0-Führung am Ende nicht über ein 2:2 hinaus.